Antalya'daki yol verme kavgası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan Y.K. (19), F.G. (20) ve M.P'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızılot Mahallesi'nde dün 07 HMB 32 plakalı otomobiliyle ilerleyen Hüseyin Zeki Yıldırım (28) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K, F.G. ve M.P. arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Yıldırım hayatını kaybetmiş, kaçan 3 şüpheli yakalanmıştı.
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