HABER

Antalya'daki yol verme kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan Y.K. (19), F.G. (20) ve M.P'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızılot Mahallesi'nde dün 07 HMB 32 plakalı otomobiliyle ilerleyen Hüseyin Zeki Yıldırım (28) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K, F.G. ve M.P. arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Yıldırım hayatını kaybetmiş, kaçan 3 şüpheli yakalanmıştı.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Arazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktıArazide ölü bulunan kadının, öldürüldüğü ortaya çıktı
Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı projeÜniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Hüseyin Zeki Yıldırım Manavgat yol verme kavgası

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.