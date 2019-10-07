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Antalya'dan 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

İFLAS eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un Antalya’da bulunan müşterileri sorunsuz bir şekilde ülkelerine döndü.

Antalya'dan 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkesine döndü

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - İFLAS eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un Antalya’da bulunan müşterileri sorunsuz bir şekilde ülkelerine döndü. Krizin ilk gününden bu yana toplam 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkesine döndü.
Thomas Cook şirketinin iflasının ardından, Antalya'daki Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüş çalışmaları tamamlandı. Söz konusu işlemlerin sorunsuz yürütülmesi için Antalya Valiliği tarafından oluşturulan Kriz Masası’ndan yapılan açıklamaya göre, krizin patlak verdiği 23 Eylül’den bu yana, toplam 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine gönderildi. Açıklamada, Antalya’da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyonun sorunsuz sona erdiği belirtildi.

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Antalya'dan 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkesine döndü

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