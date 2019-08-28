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Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen: - "İlk defa Bulgaristan'a deneme amaçlı 6 bin adet gönderiyoruz ama bir hafta sonra 10-15 bin adet ürün daha istediler" - "Güney Afrikalı bir şirket İsveç, İspanya ve İngiltere pazarı için bizden avokado istedi"

Antalya'nın Alanya ilçesinden Bulgaristan'a ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi.

Alanya'da hasadı yapılan avokadolardan 6 bini ilk kez Bulgaristan'a gönderildi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Polonya, Ukrayna'dan sonra Bulgaristan'a da avokado ihracatı yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık üç yıldır avokadoyu yurt dışına gönderdiklerini aktaran Sevilgen, şunları kaydetti:

"Hiç Bulgaristan'a göndermemiştik. Bulgaristan'ın nereden aldığını da araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri, sizler aracılığıyla görmüşler beğenmişler. İlk defa Bulgaristan'a deneme amaçlı 6 bin adet gönderiyoruz ama bir hafta sonra 10-15 bin adet ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz."

Sevilgen, Alanya'da bu yıl 50 milyon avokado üretiminin beklendiğini anlatarak, yurt dışına ürün göndermeye devam edeceklerini bildirdi.

Son olarak Güney Afrika'da büyük bir üreticiyle görüştüklerine değinen Sevilgen, "Güney Afrikalı bir şirket İsveç, İspanya ve İngiltere pazarı için bizden avokado istedi. Bu şirketle görüşüyoruz. Bu ülkelere aynı anda, ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz." dedi.

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