Antalya’dan İngiltere ve Ukrayna’ya nar ihracatı

Korkuteli ilçesinde sezon sonunda soğuk hava deposunda bekletilen narlar, İngiltere ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor.

Son yıllarda ekim alanları artan nar, tüccarlar tarafından Avrupa’ya ihraç ediliyor. Korkuteli ilçesinde sezon sonunda soğuk hava deposunda bekletilen narlar, ihracatın açılmasıyla birlikte buzhane içinde işlenerek yurt dışına ihracat edilmeye başlandı. Korkuteli’ne nar ihracatı için gelen tüccarlar, Türkiye’de özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yoğun olarak üretimi yapılan narın, Antalya ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Nar tüccarları, "Antalya’da da özellikle Döşemaltı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike, Kumluca ve Fethiye ilçelerinde nar yetiştiriciliği yapılıyor. Biz hasat sonrası narları dalında toplayarak soğuk hava tesisine koyuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte narları işleyerek Avrupa ve Rusya’ya gönderiyoruz. Bu yıl soğuk hava deposunda nar ihracatına erken başladık” ifadelerini kullandı.

Özellikle üreticilerinin bilinçsiz olduğunu dile getiren tüccarlar, "Bu üreticilerin arkasında kimse yok. Bilinçli olsalar çak farklı üretim olur. Üreticilerimiz bilinçli olsalar kaliteli ürünler yetiştirirler ve daha iyi para kazanırlar. İhracatta sistem bozukluğu var. Tam teşekküllü yapılan üretimde ve ihracatta üretim değeri artar” dedi.