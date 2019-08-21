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Antalya’dan insanlık dersi veren görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Antalya’da ayağı takılıp yere düştükten sonra tepsisinde taşıdığı meyveleri yola düşüren küçük çocuğun yardımına trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Antalya’da ayağı takılıp yere düştükten sonra tepsisinde taşıdığı meyveleri yola düşüren küçük çocuğun yardımına trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yola saçılan meyveler tek tek toplanıp minik pazarcıya verilirken, insanlık ölmedi dedirten görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 625 sokakta meydana geldi. Sabah erken saatlerde tepsisine koyduğu meyveleri satmak için yola koyulan 13 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen bir çocuk, araç trafiğinin yoğun olduğu sokaktan karşıdan karşıya geçmek isterken ayağı takılıp yere düştü. Çocuğun tepsisinde taşıdığı kızılcık meyveleri yola saçılırken, durumu fark eden araç sürücüleri bir anda araçlarını durdurdu. Ekmek parası meyvelerinin zarar görmemesi için telaşlanan minik pazarcı, bir yandan da sıkışan trafiği açmak için elini çabuk tutmaya çalıştı. Bu sırada sürücüler araçlarından inip çevredeki vatandaşlarla birlikte çocuğun yanına gelerek saçılan meyvelerin toplanmasına yardımcı oldu. Tıkanan trafikte aracında bekleyen diğer sürücülerin de kornaya basmaması dikkat çekti. Trafik, meyvelerin toplanmasının ardından tekrar akarken, minik pazarcı ise yardım edenlere teşekkür ettikten sonra işinin başına döndü.

“Bu milletimizin özelliği”
Çevre esnafından Kazım Doğan, yaşanan olayın duyarlılık adına örnek olacak cinsten olduğuna vurgu yaparak, “Çocuk tek başına toplamakta zorlanıyordu. Çevredekiler ve araçtaki sürücüler arabalarından inip yardım etti. İnsanların birbirlerine yardım etmesi güzel bir şey. Trafiğin yoğun olduğu bölgede insanlar durup yardım etti. Bu milletimizin bir özelliği zaten. Herkes bu şekilde duyarlı olmalı” dedi.

“Bir iyilik tüm kötülükleri unutturur”
İnsanlık ölmedi dedirten görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin Antalya Hakkında adlı Instagram hesabından paylaşılmasının ardından ise video kısa sürede binlerce internet kullanıcısına ulaştı. Vatandaşlar, çocuğa yardımcı olan sürücü ve vatandaşlar için, ’Yaşamak için hayatı güzelleştiren görüntüler’, ’Hala güzel insanlar var aramızda’, ’Biz ne güzel bir milletiz’, ’Güzel insanları gördükçe umutlarım çoğalıyor, günüm şenleniyor’, ’Bir iyilik tüm kötülükleri unutturur’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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