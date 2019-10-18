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Antalya'dan Mehmetçik'e asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Antalya'da öğrenciler, sporcular ve adliye çalışanları, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı yolladı

Antalya'daki bazı öğrenciler, sporcular ve adliye çalışanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı Turgut Özal Spor Salonu'nda Devlet Su İşleri (DSİ) takımı ile karşılaştı. Mücadele sonunda DSİ'yi 3-0 yenen Kepez Belediyespor Genç Kızlar takımı galibiyetin skorunu Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere armağan etti.

Hep bir ağızdan "Gönlümüz ve dualarımız sizlerle" diyen takım, Mehmetçik'e asker selamı verdi.

Finike ilçesindeki Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de destek olmak için Mehmetçik'e selam gönderdi ve "Maddi ve manevi olarak Mehmetçiklerin yanındayız. Bilmelidirler ki arkalarında, canlarını seve seve feda edecek biz gençler de varız. Sınır sizlere emanet. Allah yar ve yardımcınız olsun." sözleriyle Mehmetçik'e destek verdi.

Diğer yandan Antalya Adliyesi Güvenlik Koruma Birimi personeli Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selamı yolladı.

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