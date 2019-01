Antalya’dan Oscar’a uzanan yol

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ’Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında Oscar adaylarını açıkladı. Listede bu yıl 55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışan ve ödül alan 3 film; Bir Aile İşi (Shoplifters), Kefernahum (Capernaum), Soğuk Savaş (Cold War) da yer aldı.

Geçtiğimiz yıl uluslararası boyuta taşınan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali başarıları ile adından söz ettiren bir festival haline geldi. Sanat Direktörlüğünü Mike Downey, Sanat Danışmanlığını Mirsad Purivatra’nın üstlendiği, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, uluslararası yarışma kategorisinde dünya sinemasının en iyilerini ağırladı. Bu yıl düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde Türkiye prömiyerini yapan ve ödül alan Göç Mevsimi (Birds of Passage), Bir Aile İşi (Shoplifters), Ayka, Kefernahum (Capernaum) ve Soğuk Savaş (Cold War) filmleri önce dünyaca ünlü Oscar yarışında ilk 9’a kalan filmler arasında yer aldı. Oscar heyecanı için geri sayım sürerken bu yıl ’Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında yarışacak Oscar adayı filmler Capernaum, Cold War, Never Look Away, Roma ve Shoplifters olarak açıklandı.

‘Bir Aile İşi’ Antalya 55. Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’, Kefernahum-En İyi Erkek Oyuncu’ ile ‘Genç Jüri En İyi Film’ ödüllerinin sahibi oldu. En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda’ya verildi. Filmler, 24 Şubat 2019’da Dolby Theatre’da 91. kez düzenlenecek törende Oscar için yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bunun Uluslararası Film Festivali’nin başarısı olduğunu belirterek, festivalin uluslararası boyutunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.