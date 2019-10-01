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Antalya'dan rekor, 12 milyon 500 bin 803 turist

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 12 milyon 500 bin 803 turist geldi.

Antalya'dan rekor, 12 milyon 500 bin 803 turist

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'ya 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 12 milyon 500 bin 803 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,63'lük artış yaşandı.
Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 12 milyon 500 bin 803 turist geldi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak- 30 Eylül tarihlerinde 10 milyon 718 bin 334 turist ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde 12 milyon 500 bin 803 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,63'lük artış yaşandı.
RUSYA LİDER, ALMANYA İKİNCİ
Milliyetlerine göre ise Antalya'ya en fazla turist Rusya'dan geldi. Bu ülkeden 9 ayda toplam 4 milyon 752 bin 660 kişi gelirken, ikinci Almanya'dan 2 milyon 85 bin 83, üçüncü sırada yer alan Ukrayna'dan 726 bin 602, dördüncü İngiltere'den 623 bin 501 ve beşinci sırada yer alan Polonya'dan ise 487 bin 665 turist geldi.
EYLÜL AYI RAKAMLARI
Bu yıl Eylül ayında ise Antalya'ya havayoluyla 2 milyon 172 bin 471 yabancı turist geldi. Gelen yılın ayı ayında ise kente 1 milyon 899 bin 104 turist gelmişti. Geçen yılın aynı ayına göre turist sayısında yüzde 14,39'luk artış yaşandı. Eylül ayında yine Rusya gelen turist sayısı bakımında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden eylül ayında 887 bin 350 turist gelirken, Almanya'dan 387 bin 259, Ukrayna'dan 129 bin 957, İngiltere'den 93 bin 57, Polonya'dan 87 bin 461 tatilci geldi.

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Antalya'dan rekor, 12 milyon 500 bin 803 turistAntalya'dan rekor, 12 milyon 500 bin 803 turist

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