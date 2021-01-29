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Antalyalı aile kar nedeniyle yolda kaldı, yardımlarına polis ekipleri yetişti

29.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda ilerleyemeyen Antalyalı ailenin yardımına polis ekipleri yetişti.Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini artırdı.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda ilerleyemeyen Antalyalı ailenin yardımına polis ekipleri yetişti.
Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı İmranlı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Antalya’dan Erzurum’a asker götüren ailenin aracı kar yağışı nedeniyle Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Beğendik köyü mevki’inde ilerleyemedi. Aracı kenara çeken sürücü zinciri takmakta zorlanınca yardımına yoldan geçmekte olan polis ekipleri yetişti. Zincirlerin takılmasının ardından aile yeniden yola çıktı.

“Antalyalı olunca zinciri pek bilmeyiz”
Yusuf Polat, Antalyalı oldukları için zincirden pek anlamadıklarını ifade ederek, “Antalya’dan Erzurum’a asker bırakmaya gidiyorduk. İmranlı’ya yakın yerdeyiz. Kar oldukça etkisini artırdı. Zincir takmak için durduk. Allah’tan polis ekiplerimiz durdular yardım ettiler. Zincir takmakta zorlanmıştık. Antalyalı olunca zinciri pek bilmeyiz. Kar bizi çok zorladı. Kamyonun arkasından yavaş yavaş gidiyorduk, arabaya kaymaya başladı gidemedik. Zinciri takalım dedik. Kendimiz takmaya çalışırken polis ekipleri yardımcı olmaları sayesinde taktık. Allah polis ekiplerimizin yardımcısı olsun” dedi.

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