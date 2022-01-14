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Antalyalı fenomen buzları baltayla parçalayıp suya daldı! Hipotermi geçirdi

14.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliğine dikkat çekmek için Van Gölü’nün buzlarını baltayla parçalayan ünlü fenomen, eksi 20 derece soğukta göle dalış yaptı. ‘Deli mi ne’ olarak bilinen Antalyalı ünlü fenomen Fester Abdü, paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı. Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.

Antalyalı fenomen buzları baltayla parçalayıp suya daldı! Hipotermi geçirdi

‘Deli mi ne’ olarak bilinen Antalyalı ünlü fenomen Fester Abdü, iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutan Van Gölü’ne dalış yaptı. Yanındakilerin ‘Seni buzun altında göremeyiz, yapma’ uyarılarını dinlemeyen genç fenomen, dalışı sırasında hipotermi tehlikesi geçirdi.

''YAPMA'' DEDİLER

Antalya’da yaşayan ve kamuoyunda ‘Deli mi ne’ olarak bilinen ünlü fenomen Fester Abdü (28), dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için tehlikeli bir dalışa imza attı. Van’a giden eski milli kanocu Abdü, soğuktan buz tutan Van Gölü’ne dalmak için hazırlık yaptı. Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan Van Gölü’nün 50 cm kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin ‘Seni buzun altında göremeyiz, yapma’ uyarılarını dinlemedi.

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BUZUL ALTINDA İLERLEDİ

İlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı. Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.

Ünlü fenomenin o anları ise su altı kamerası ve drone ile havadan görüntülendi.

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(İHA)

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