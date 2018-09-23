HABER

Antalyalı gençler sabah namazında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Antalyalı gençler sabah namazında buluştu

Antalyalı gençler, "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi" kapsamında kentin simgelerinden kabul edilen, tarihi 13. yüzyıla uzanan Yivli Minare Cami'de namaz kıldı.

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje doğrultusunda Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organizasyon yapıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Yivli Minare Cami'de bir araya gelerek sabah namazını kılan gençler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere sabah namazı alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Ünlü, "Gençlerin milli ve manevi varlığını, yaşadığı İslam kültürünü unutmamasını hedefledik." diye konuştu.

Namazın ardından camiden çıkan gençlere ve vatandaşlara tarihi Karatay Medresesi'nde çorba ikramında bulunuldu.

PARTNERMenemenci KariusMenemenci Karius
MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdiMİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi
Hopa'da taksici cinayeti için protesto yürüyüşü Hopa'da taksici cinayeti için protesto yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Çorba Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi Yivli Minare Cami

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi

MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.