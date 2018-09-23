Antalyalı gençler sabah namazında buluştu

Antalyalı gençler, "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi" kapsamında kentin simgelerinden kabul edilen, tarihi 13. yüzyıla uzanan Yivli Minare Cami'de namaz kıldı.
Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje doğrultusunda Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organizasyon yapıldı.
Muratpaşa ilçesindeki Yivli Minare Cami'de bir araya gelerek sabah namazını kılan gençler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere sabah namazı alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Ünlü, "Gençlerin milli ve manevi varlığını, yaşadığı İslam kültürünü unutmamasını hedefledik." diye konuştu.
Namazın ardından camiden çıkan gençlere ve vatandaşlara tarihi Karatay Medresesi'nde çorba ikramında bulunuldu.
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