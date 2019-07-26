Antalyalı girişimci glütensiz makarna üretti

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 'Çocuğuma daha sağlıklı ne yedirebilirim' fikrinden yola çıkan girişimci Serhat Öztürk, devletten aldığı destekle glütensiz ve vegan ürünler üreten fabrika kurdu. Organik gıda şirketi sahibi Serhat Öztürk, Türkiye'de yaklaşık 700 bin çölyak hastası olduğunu, bu hastaların glütensiz gıdalara ulaşımının zor, fiyatlarının da yüksek olduğunu söyledi. Serhat Öztürk, fabrikalarında Türkiye'de üretilmeyen glütensiz makarna, un, çorbalık karışımlar ve kahvaltılık gevrekler ürettiklerini belirtti. ÇOCUKLARA SAĞLIKLI ÜRÜNLER Bu ürünlerin üretim ve piyasaya çıkış sürecinin 3 yıl sürdüğünü aktaran Serhat Öztürk, "Sağlıklı ürünlere ulaşamayınca, 'Çocuklarımıza daha sağlıklı ne yedirebiliriz' diye düşünmeye başladım. Sonunda ürünü kendim imal etmem gerektiğine inandım. Fikrimi çılgınca bulanlar oldu. Şu an imalatını yaptığımız mercimekten, nohuttan ve karabuğdaydan makarna dünyada çok popüler. Fakat ülkemizde maalesef henüz bilinmiyor. İthal gelen bu ürünlerin daha sağlıklısını nasıl yapabiliriz, diye çok düşündük. Sonrasında 1,5 yıllık gibi bir süreyle deneme çalışmamız oldu. İtalya dahil olmak üzere Avrupa'daki 4 ülkeye gittik, bu ürünleri ve nasıl yapıldığını araştırdık. Bugün üretimini gerçekleştirdiğimiz çok güzel ürünler ortaya çıktı" diye konuştu.

20 ÇEŞİT MAKARNA Hammaddelerinin kırmızı mercimek, nohut ve karabuğday olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: "Kırmızı mercimek, nohut ve karabuğdaydan makarna yapıyoruz. Yaklaşık 20 çeşit makarna imalatımız var. İlk çıkışımız kırmızı mercimek, nohut ve karabuğday makarnasıyla oldu. Karabuğdayı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, nohut ve mercimeği Mersin, Gaziantep ve Ankara'dan temin ediyoruz. Bu ürünleri talep edince, çiftçilerimiz tarlalarına yeniden bu ürünleri ekmeye başladı. Bu ürünleri son bir yıldır, kontrat yaptığımız çiftçilerden temin ediyoruz. Bu mahsulü sadece bizim için ekiyorlar. Daha önce çiftçimiz bu ürünü ektiğinde kime satacağını düşünüyormuş, fakat şimdi böyle bir kaygıları yok. Biz daha ekime başlanmadan ürünü almak üzere anlaşmamızı yapıyoruz. Hedefimiz daha çok topraklarda bu ürünleri ektirmek. Daha çok çiftçiye mercimek nohut gibi ürünlerin ekimini sağlatmak." MERCİMEK VE NOHUTTAN MAKARNA YAPAN İLK FİRMA Kırmızı mercimek ve nohuttan yapılan makarnanın dünyada çok popüler olduğunu, özellikle Avrupa'da çok tüketildiğini ifade eden Öztürk, "Türkiye'de kırmızı mercimek ve nohuttan makarna yapan ilk firmayız. Bunun ötesinde filizlendirme tekniğini kullanarak dünyada 2 yıldır yükselişte olan filizlendirmeyi bakliyata uyarladık. Bu ürün çok daha sağlıklı, şu an dünyada süper gıda diye adlandırılan ürünlerin bir üst kademesini de biz ürettik. Ürettiğimiz makarnalar insan sağlığına çok faydalı" dedi.

ÇÖLYAK HASTALARINA UMUT Bu ürünlerin glütensiz oluşunun çölyak hastaları için bir umut olduğunu kaydeden Öztürk, "Çünkü ülkemizde çölyaklı bireylerin ulaşabileceği çok fazla ürün yok. Ulaştıkları ürünler de sınırlı. Maalesef bu ürünlerin birçoğu Romanya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden ithal ediliyor. Çölyak araştırma komisyonunun geçen sene yaptığı çalışmada, bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için üreticileri destekleme kararı çıktı. TBMM'de makarna üretimini destekleme kararı alındı. Biz de bu işletmeyi devlet desteğiyle kurduk. Bizim ürünlerimiz çölyaklı hastaların yanı sıra, şeker hastalarının da tüketebileceği bir ürün. Glisemik indeksi düşük olduğu için şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Bazı bünyeler için alerjen olan yumurta, hiçbir ürünümüzde kullanılmıyor. Vegan beslenmek isteyen ya da hayvansal ürün tüketmeyenler de rahatlıkla tüketebiliyor" diye konuştu. Şu anda filizlenme tekniğiyle un haline getirip bunu mamule dönüştüren dünyada tek firma olduklarını kaydeden Öztürk, "Hedefimiz bu yılın ikinci yarısından sonra ürünlerimizi yurt dışına taşımak olacak. İlk hedefimiz Türkiye'de ulaşılabilir fiyatlarla herkese ulaşabilmek" dedi.