Antalyalı minikler Çocuk Bayramı’nın tadını Konyaaltı sahilinde çıkardı

Antalyalı çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tadını Konyaaltı sahilinde çıkardı. Prenses elbisesi giyerek ailesiyle geldiği sahilde çakıl taşlarını biriktiren minik Elvin, "Bu taşları hediye olarak isteyen herkese dağıtacağım" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kimi aile çocuklarını alıp etkinliklere, festivallere giderken, kimi aileler de havanın güneşli olmasını fırsat bilerek denize gitti. Konyaaltı sahili parkta sallanan, kayan ve deniz kenarında oynayan çocuklarla doldu. Gökyüzünde ise uçurtmalar birbiriyle adeta dans etti.

"Değerli" hediye

23 Nisan’da torunlarını sahil kenarındaki parka getirdiğini belirten Yasin Yegli, 4 torunuyla birlikte bayramın güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını dile getirdi. Eşi Sadet Yegli de torunlarının park ve sahile geldiğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Yegli, "Her şeyin küçüğü tatlı, çocukları da seviyoruz tabi ama büyüdüler, torun gibi kucağına alamıyorsun" diye konuştu.

Çocuklarını sahile getiren Yurdanul Emil ise, "Önce kermeste okuldaydık, sonra sahile geldik, uçurtma uçurmayı çok seviyorlar" ifadelerini kullandı. 4 yaşındaki oğlu Selim Emil, sahilde Benten ismini taktığı uçurtmasını uçurmayı sevdiğini dile getirdi.

Eşi ve çocuklarıyla sahile gelen Şefika Yükseközcan da gün boyu Antalya’yı dolaştıklarını, çocukların doyasıya eğlenmelerini istediklerini belirterek, "Bugünün önemini anlamalarını istedik" dedi.

4,5 yaşındaki Elvin Kartaş’ın sahilde olmayı sevdiği ise her halinden belliydi. Minik Elvin gün boyu sahilde gezinerek irili ufaklı, renk renk çakıl taşları topladı. Elbisesinin önünde biriktirdiği taşları gösteren Elvin’in taşları hediye olarak isteyen herkese dağıtacağını söylemesi gülümsetti.

Denize giren 16 yaşındaki İbrahim Oğuzhan Kılcan, 23 Nisan’ı Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiğini anımsatarak, "Bugün okul tatil, biz denize geldik. Diğer arkadaşlarım da sahile gelsin. Su soğuk ama girince alışıyorsunuz" diye konuştu.

