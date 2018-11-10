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Antalyalı Müslüm Baba, 'Müslüm' filmini izlerken gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

'ANTALYALI Müslüm Baba' lakaplı Baki Çiçek (55), arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm' filmini izlemek için geldiği sinemada, vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılandı.

Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) 'ANTALYALI Müslüm Baba' lakaplı Baki Çiçek (55), arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm' filmini izlemek için geldiği sinemada, vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılandı. Müslüm Gürses sevenleri, Baki Çiçek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin gösterileceği salona girmeden önce konuşan Çiçek, Filmin hüzünlü olduğunu söylüyorlar, hüzünlüdür tabii ki. Babanın hayatı zor geçti. Daha önce beraber reklamda da oynamıştık, ağabey-kardeş gibiydik. Projeleri çoktu, erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. İzleyeyim, değerlendireceğim dedi. Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim dedi. GÖSTERİM SIRASINDA AĞLADI, SALONDAN ÇIKTI Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, Hüzünlenilmeyecek bir hayat değil ki, kim olsa hüzünlenir. Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Ben bu filmi izleyemeyeceğimi zaten biliyordum. Babanın hayatı çok başka. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim açıklamasında bulundu.

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