Antalyalı pazarcıdan, CHP Genel Merkezi önünde silahlı eylem

ANKARA, (DHA)- ANTALYA'da pazarcılık yapan Soner S.(34), CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in kendisine hayali pazar yeri sattığını iddia ederek, CHP Genel Merkezi önünde, boğazına tabanca dayadı. Soner S. polis ekiplerince ikna edilerek, tabancayı bıraktı.

Olay, dün CHP Genel Merkezi önünde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya gelen Soner S., yanında taşıdığı tabancayı boğazına dayadı. Parti görevlileri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soner S., polis ekipleri tarafından tabancayı bırakması yönünde ikna edildi. Ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soner S.'nin ifadesinde, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kendisi ile bazı kişilere hayali pazar yeri sattığını bu nedenle 30 bin Tl ödediğini ve iflas ettiğini iddia etti. Soner S., konuyla ilgili Antalya'da görüşecek kimse bulamadığı için Ankara'ya geldiğini ve sesini duyurmak istediği için eylem yaptğını anlattı. Soner S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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