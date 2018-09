'Antalyalı yabancılar' mutlu

Levent YENİGÜN- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ve Alanya ilçelerindeki yerleşik yabancılar, Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduklarını ve Türkiye'yi ikinci vatan olarak gördüklerini anlattı.

Her yıl milyonlarca yabancı turistin tatil için geldiği Antalya, çok sayıda yerleşik yabancının da ikinci vatanı oldu. Türklerle evlenenler başta olmak üzere, yaşamlarını Antalya'da sürdürmek isteyenler ve mülk edinen yabancıların sayısı her geçen gün artıyor. Antalya merkezin yanı sıra, yabancıların en fazla yerleşik yaşadığı ilçelerin başında Alanya ve Kemer geliyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinden çalışmak için geldiği Türkiye'de Özgür Urunca ile tanışan ve 2016 yılında evlendikten sonra Kemer'e yerleşen 3 dil bilen tercüman ve İngilizce öğretmeni Daria Urunca (26), "Özgür ile tanıştım ve evlendim. Çocuğumuz var. İlk geldiğimde Türkiye'ye otelde çalışıyordum, halkla ilişkiler personeli olarak. İlk geldiğimde lojmanda yaşadım. Benim için çok zor zamandı. Bunu iyi hatırlıyorum. Ama şu an tabii ki daha iyi, Özgür var. Onunla beraber daha güvende hissediyorum kendimi. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada insanlar çok güler yüzlü. Daha çok canlı, herkes gülüyor, herkes soruyor 'nasılsın' diye. Bizim insanlar öyle değil" dedi.

'BİZE HER YER TRABZON'

Kemer'de oturduklarını, ancak kışın eşinin ailesinin yanına gittiklerini kaydeden Daria Urunca, "Orada kalıyorum 3 ay. İstanbul ya da büyükşehirler, Bursa'yı da gördüm çok kalabalık. Sevmiyorum, çok trafik var. Kemer benim için aynı cennet. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burası sanki benim evim gibi. Burada sanki tüm hayatımı yaşamış gibiyim. Ben Odessalıyım, eşimse Trabzon'dan. Karadenizliyiz ikimiz de. Bu ne demek, nerede yaşarsak yaşayalım, bize her yer Trabzon" diye konuştu.

'BAŞKA BİR YERDE YAŞAMAYI HİÇ DÜŞÜNEMİYORUM'

Ukrayna'dan 12 yıl önce geldiği Kemer'de aynı iş yerinde tanıştığı Alper Tekin ile evlenen Anna Tekin (34), ilçedeki bir otelin halkla ilişkiler departmanında çalışıyor. 2017 yılında Türk vatandaşlığını da hak eden Anna Tekin, şöyle konuştu:

"2006'dan beri Türkiye'ye geliyordum. İlk önce çalışmak için geldim. Kemer'i çok sevdiğim için burada yaşamaya karar verdim. Çalıştığım otelde Alper Tekin ile tanıştım ve evlendik. Şimdi 5 yaşında kızımız Lara Tekin var. Sürekli burada yaşıyoruz. Sadece kış aylarında Ukrayna'ya gidiyorum. Çünkü orada da ailem var, onları da özlüyorum. Ama soğuk. Burada hava sıcak, güler yüzlü insanlar, açık kalpli, sıcakkanlı insanlar ve bu çok hoşuma gidiyor. Burası ikinci vatanım oldu. O yüzden başka bir yerde yaşamayı hiç düşünemiyorum bile. Kemer küçük ama çok güvenli bir yer. O yüzden çocuğumuzu burada büyütmek güzel bir karar."

'TÜRK DİLİ ZOR'

İranlı bestekar ve müzisyen Siavash Shahani (46), 12 yıl önce Türkiye'de yaşamaya başladığını, 2010 yılında ise Alanya'ya yerleştiğini anlattı. Beste ve aranje yapmak için Alanya'nın daha uygun bir yer olmadığını ve burayı sevdiğini kaydeden Shahani, Türkiye'de en fazla dil sorunu çektiğini aktardı. Shahani, "Hala dil sorunu çekiyorum, çünkü şivem Türkler gibi değil. Olmayacak galiba, çünkü çok zor bir şive, Türk çok zor bir dil. Ben Alanya'ya gelmeden önce İstanbul'da yaşadığım için Türkçeyi biraz çözmüştüm. Çalışmak istiyorsunuz, yaşamak istiyorsunuz, insanlarla birlikte bir şeyler paylaşmak istiyorsunuz. Bu yüzden onların dilini öğrenmek zorundasınız" dedi.

'BEN TÜRKLEŞTİM'

Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de yaşayacağına dair hiçbir planı olmadığını anlatan Shahani, "Türkiye hayalimde yoktu. Ben sadece Türkiye'den geçip Avrupa'ya gidecektim. Bunu da yaptım. Avrupa'ya gittim, fakat tekrar Türkiye'ye döndüm. Ya ben Türktüm, ya da benim ecdadımda Türk vardı. Çok yakın bulduğum için ben burada rahatım. Kimlik olarak yabancıyım ama bana sorarsanız artık ben Türkleştim. Kendimi Türk biliyorum. Sizin atasözlerinizin hepsini biliyorum, bestekarlarınızı, şairlerinizi biliyorum. Sizinle yaşıyorum, sizinle sabah kalkıyorum, akşam işimi kapatıyorum. Hatta benim son 11 yıldır tüm albümlerim Türkçe. Türkçe müzik yapıyorum artık" diye konuştu.

'TÜRKLER BURADA BİZİ ÇOK RAHATLATIYOR'

Alanya'da bir otelde genel müdür olan İngiliz asıllı Amanda Özsoy (48) da ilçede 30 yıldır yerleşik yaşadığını söyledi. Yaklaşık 30 yıl önce Bodrum'a geldiğini belirten Amanda Özsoy, şunları söyledi:

"Aynı yıl Alanya'ya geldik. Alanya'da 10 yıl esnaflık yaptım, ardından bu otelde devam ettim. Tabii yeni bir ülke; başlangıçta kültürel, dinsel farklılıklar vardı. Trafik bizi zorladı ve dil bizim en büyük zorlandığımız şey oldu. Türk misafirperverliği sayesinde zorlukları aştık. Beni cezbeden buradaki kültürlerin birlikte yaşaması. Türkler burada bizi çok rahatlatıyor. Alanya'daki yabancılara inanılmaz imkanlar sağlıyorlar. Her aktivitelerine bizi de dahil ediyorlar. Vatandaşlar, müftü, belediye başkanı gerekse kültürel durumlarda bize yardımcı oluyorlar."

FOTOĞRAFLI