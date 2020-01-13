HABER
  4. Antalyalılar, Alacabel'de karın keyfini çıkardı

Antalyalılar, Alacabel'de karın keyfini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:29 | Son Güncelleme

Antalyalılar, Alacabel'de karın keyfini çıkardı

Antalya'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Alacabel'de bazı vatandaşlar leğenler, naylonlar ve deniz botlarıyla kaydı.

Geçen hafta etkili olan kar yağışında Antalya ile Konya kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel beyaza büründü. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar da Alacabel'de karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede leğenleri, naylonları ve deniz botlarını kayak malzemesine dönüştüren vatandaşlar, kardan adam, kartopu savaşı yapıp, fotoğraf çekindi.

Bazı vatandaşlar da karda mangal yakıp, piknik yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinden pikniğe gelen Cihan Kaplan, hafta sonunu değerlendirmek için Alacabel'e uğradıklarını söyledi. Hem karda eğlendiklerini hem de mangal yaptıklarını dile getiren Kaplan, keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini kaydetti.

Ali Kahya da çaydanlıklarını, sobalarını alıp bölgeye geldiklerini söyledi.

Karda su botuyla kayan Sahra Şen ise Manavgat'ta kar olmadığı için Alacabel'e geldiklerini belirtti. Karda kaymanın çok güzel olduğunu ifade eden Şen, kar olduğu müddetçe her hafta sonu Alacabel'e geleceklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Muğla'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı Muğla'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 
'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akseki Alacabel kar

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Soylu'dan İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir efendi

Denizli'de korkunç olay! Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremi tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

Markette silahlı soygun! 3 bin TL ile kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.