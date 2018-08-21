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 Antalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Kurban Bayramı heyecanı, gün doğumuyla başladı.

İbrahim LALELİ-Semih ERSÖZLER- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da Kurban Bayramı heyecanı, gün doğumuyla başladı. Bayram namazını kılan Antalyalılar, kurbanlıklarını kestirmek için belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerine gitti.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek için sabah erken saatlerden itibaren kesimhanelere gelen Antalyalılar, kurbanlıklarının kesimini bekledi. Profesyonel kasaplar kurbanları kurallara uygun şekilde kesti, sahipleri ise etlerini parçalayarak poşetledi.

Kasap bulamayan vatandaşların bazıları ise kurbanlarını arkadaşlarının yardımıyla yere yatırıp kesti. Belediye ekipleri gün boyunca kesimhaneleri temiz tutmak için çalıştı. Temizlik işçileri, kesilen her kurbanın ardından kan akan bölgeyi suyla yıkayıp paspasladı.
Kurban kesim merkezlerinde çocuklar, kurban kesimlerini izledi. Kimisi kesilen kurbanı tutarak ailesine yardımcı oldu, kimi kurbanlığın başını okşayarak sevdi, kimisi ise uzaktan ürkek bakışlarla kesilme anlarını izledi.

Kesimhanelerde kurban kesimi yapılırken mahalle aralarında ise tek tek kurban kesenler görüldü. Evlerinin bahçesinde bulunan ağaçlara astıkları kurbanlarını kesen Antalyalılar, birbirleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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