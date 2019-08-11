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Antalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, vatandaşlar kurbanlıklarını belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerinde kesti.

Antalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kesti

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, vatandaşlar kurbanlıklarını belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerinde kesti.
Bayram namazının ardından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek isteyenler, belediyenin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Antalyalılar, usta kasapların hayvanlarını kesmelerini bekledi. Kurallara uygun şekilde kesilen kurbanlıkların etleri sahipleri tarafından parçalanarak poşetlendi. Belediye ekipleri ise kesimhaneleri temiz tutmak için çalıştı. Temizlik işçileri, kesilen her kurbanın ardından kan akan bölgeyi suyla yıkayıp paspasladı.
Kurban kesim merkezlerinde çocuklar da ailelerinin yanında bulundu. Kimi kesilen kurbanı tutarak ailesine yardımcı oldu, kimi kurbanlığın başını okşayarak sevdi, kimisi ise uzaktan ürkek bakışlarla kesilme anlarını izledi.

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Antalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kestiAntalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kestiAntalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kestiAntalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kesti

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