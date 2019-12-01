Antalyalılar şansı kovalıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde son 3 yılda 2 büyük, bir de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, biletlere yoğun ilgi var.

Milli Piyango İdaresi'nin en çok ilgi gören çekilişi 31 Aralık 2019'da yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiye 80 milyon TL olarak belirlendi. Bayilerde, tezgahlarda yerini alan biletlerin fiyatları da belli oldu. Geçen yıl 70 TL'ye satılan tam bilet, bu yıl 80 TL'ye, 35 TL'ye satılan yarım bilet bu yıl 40 TL'ye, 17,5 TL'ye satılan çeyrek bilet ise 20 TL'ye satılıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira.

Türkiye'de son 3 yılda 2 büyük, bir de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da bilet satışlarına gösterilen ilgi, bayileri sevindirdi. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, 2016 yılında 60 milyon TL, 2017 yılında 61 milyon TL, 2018 yılı yılbaşında ise ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL'yi Antalyalı Milli Piyango bayilerinin kazandırdığını söyledi.