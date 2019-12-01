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Antalyalılar şansı kovalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde son 3 yılda 2 büyük, bir de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, biletlere yoğun ilgi var.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde son 3 yılda 2 büyük, bir de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, biletlere yoğun ilgi var.

Milli Piyango İdaresi'nin en çok ilgi gören çekilişi 31 Aralık 2019'da yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiye 80 milyon TL olarak belirlendi. Bayilerde, tezgahlarda yerini alan biletlerin fiyatları da belli oldu. Geçen yıl 70 TL'ye satılan tam bilet, bu yıl 80 TL'ye, 35 TL'ye satılan yarım bilet bu yıl 40 TL'ye, 17,5 TL'ye satılan çeyrek bilet ise 20 TL'ye satılıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira.

Türkiye'de son 3 yılda 2 büyük, bir de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da bilet satışlarına gösterilen ilgi, bayileri sevindirdi. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, 2016 yılında 60 milyon TL, 2017 yılında 61 milyon TL, 2018 yılı yılbaşında ise ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL'yi Antalyalı Milli Piyango bayilerinin kazandırdığını söyledi.

Büyük ikramiyelerin Antalya'dan talihlisini bulmasının vatandaşları umutlandırdığını kaydeden Çobanoğlu, "Heyecan bu yıl da devam ediyor. İlk günler olmasına rağmen güzel geri dönüşler aldık. İkramiyenin büyük olması insanları cezbediyor. Kalmayacağını düşünerek hemen almak istiyorlar. İnsanlar bekliyormuş özel çekilişi. Güvenilir bayilerden bilet almalarını tavsiye ediyorum. Bayinin ruhsatını, kimliğini kontrol etsin vatandaşımız. Bizim seyyar ya da sabit fark etmez odamıza kayıtlı tüm bayilerimizin arkasındayız" dedi.

Seri, çapraz ya da karışık satın almanın şansı artırdığına ilişkin bir tespitleri olmadığını, sonuçta topların küreye atılarak oradan tek tek düşürülüp şanslı biletin seçildiğini belirten Başkan Çobanoğlu, "Özel numara isteyenler için önceden hazırlık yapıyoruz. Sabit müşterilerimiz var. Belirledikleri rakamdan istekte bulunuyorlar. Kızının doğum tarihini isteyen bile var" diye konuştu.

Almanya'dan yakınlarını ziyaret etmek maksadıyla Antalya'ya gelen Songül Gül, 400 TL'lik bilet satın aldı. Gül, ev ve araba almak istediğini, ayrıca yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğini söyledi. 5 bilet alan Ogün Ok ise evinin olduğunu, kayda değer bir ikramiye çıkması halinde kendisine araba alacağını söyledi.

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