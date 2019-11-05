Antalyalılar sokaklarda dolaşan "Örümcek Adam"ı sevdi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle de her kesimin ilgisini çekiyor.

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 26 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren dansa merak sardı. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra üç yıl önce "süper kahraman" olarak otellerde ve sokaklarda boy göstermeye başladı.

Otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlayan Soylu, geriye kalan zamanlarında ise kentin en işlek caddelerinde, parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşıyor, mini şov yapıyor.

Sosyal medyada, "Örümcek Adam bugün buradaydı. Örümcek Adam'ı parkta fotoğrafladık" gibi paylaşımlarla oldukça popüler hale gelen Soylu'nun en büyük mutluluğu ise insanları eğlendirmek.

- "Kostüm üzerine tam uyum sağlasın diye kilo almıyor"

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam kostümüyle dolaşma fikrinin çocukluk yaşlarında oluştuğunu söyledi.