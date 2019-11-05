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Antalyalılar sokaklarda dolaşan "Örümcek Adam"ı sevdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:14 | Son Güncelleme

"Örümcek Adam" kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle en çok da çocuklardan ilgi görüyor - Sosyal medyada kostümlü fotoğrafı sürekli paylaşılan Soylu: - "Süper kahraman kostümü giyiyorum ama bir süper gücüm yok. Benim süper gücüm insanlara sevgi dağıtmak. Onların sevgisi beni kahraman yapıyor" - "Örümcek adam kostümümle motosikletle giderken polisler çok durduruyordu. Zamanla onlar da beni tanıdı. Artık beni görünce el sallıyorlar"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle de her kesimin ilgisini çekiyor.

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 26 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren dansa merak sardı. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra üç yıl önce "süper kahraman" olarak otellerde ve sokaklarda boy göstermeye başladı.

Otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlayan Soylu, geriye kalan zamanlarında ise kentin en işlek caddelerinde, parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşıyor, mini şov yapıyor.

Sosyal medyada, "Örümcek Adam bugün buradaydı. Örümcek Adam'ı parkta fotoğrafladık" gibi paylaşımlarla oldukça popüler hale gelen Soylu'nun en büyük mutluluğu ise insanları eğlendirmek.

- "Kostüm üzerine tam uyum sağlasın diye kilo almıyor"

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam kostümüyle dolaşma fikrinin çocukluk yaşlarında oluştuğunu söyledi.

Giydiği kostümün ruhunu yansıtmak istediğini, enerji saçmayı sevdiğini aktaran Soylu, "Çok güzel de tepkiler aldım. Amerika'dan 3 bin liraya kendi beden ölçülerime göre örümcek adam kostümü yaptırdım. Bu kostümün üzerime tam uyum sağlaması için üç yıldır aynı kilomu koruyorum." dedi.

Örümcek Adam filmlerini defalarca izlediğini, bir süre sonra aynı hareketleri taklit etmeyi başardığını anlatan Soylu, fiziğinin uygunluğu ve dansçı olması nedeniyle hareketlerin kendisini çok zorlamadığını dile getirdi.

- "Artık beni görünce polisler el sallıyor"

Soylu, mesaisi bittiğinde kostümüyle vatandaşların arasında rahatça dolaşmanın kendisine de keyif verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gönüllü olarak onları mutlu etmeye çalışıyorum. Süper kahraman kostümü giyiyorum ama bir süper gücüm yok. Benim süper gücüm insanlara sevgi dağıtmak. Onların sevgisi beni kahraman yapıyor. İnsanlar bana alıştı. Özellikle çocuklar sarılıyor. Vatandaşlar, turistler bol bol fotoğraf çektiriyor. Örümcek adam kostümümle motosikletle giderken polisler çok durduruyordu. Zamanla onlar da beni tanıdı. Artık beni görünce el sallıyorlar. Ben de onlara el sallıyorum. Motosikletim de rahmetli sanatçı Barış Akarsu'nun motosikleti. Onun emanetini insanlara mutluluk veren çalışmalarımda kullanıyorum."

Kendince doğru olanı yapmak için bu şekilde davrandığını vurgulayan Soylu, morale en fazla ihtiyacı olanların her zaman yanında olmaya çalıştığını kaydetti.

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