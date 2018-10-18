SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın ilk kadın muhtarı unvanını taşıyan Meltem Mahallesi'nin "muhtar anne"si 58 yaşındaki Muazzez Kaval, görevini 27 yıldır aralıksız başarıyla sürdürüyor. Meltem Mahallesi'ne 1988 yılında eşiyle yerleşen Muazzez Kaval'ın elektrik kurumunda çalışan eşi, birinci aza olarak görev yaptığı muhtarlıkta, yurt dışına çıkan muhtarın yerine geçti. Kocasının sürekli mesaide olması nedeniyle muhtarlık işlerini yürütmeye başlayan Kaval, bir sonraki seçimlerde mahallelinin ısrarı üzerine muhtar adayı oldu. Mahallelinin tamamına yakınından destek alan Kaval, 1991 yılında Antalya'nın ilk kadın muhtarı oldu. Aradan geçen 27 yılda 300 olan nüfusunun 30 bini aştığı mahallesi için "Bir bebek gibi büyüttüm" diyen Kaval, yolundan, suyuna, okulundan spor sahalarına kadar mahallenin her hizmetiyle yakından ilgilendi. Mahalledeki engelli, yaşlı ve maddi durumu yetersiz aileleri tek tek tespit ederek yardım almalarını sağlayan, her eğitim yılı başında birçok çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılayan Kaval, "muhtar anne" olarak ün yaptı.

- 6. dönemi bitiyor, 7. dönemde de aday Sağlığı el verdiği, mahalleli istediği sürece muhtarlık görevini gururla yapmaya devam etmek isteyen Kaval, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlıkta 6. dönemini geçirdiğini, 30 Mart'taki yerel seçimlerde 7. dönem için yeniden aday olduğunu belirtti. Evliliğinin ilk yıllarında zabıta olmak istediğini, ancak kayınpederinin "bu erkek işi" diye kendisine izin vermediğini vurgulayan Kaval, bu nedenle zabıta olamadığını yine de kendisine o dönem "erkek işi" gibi görülen muhtarlığın nasip olduğunu dile getirdi. Muhtarlığa giren bazı vatandaşların, "Kızım muhtar bey nerede?" diye sorduğunu, "Sen misin muhtar?" benzeri tepkiler aldığını ifade eden Kaval, mahallelinin desteğiyle iyi bir muhtar olmayı başardığını kaydetti. Mahalle nüfusunun her geçen yıl hızla arttığına işaret eden Kaval, "Mahalleyi bir bebek gibi büyüttüm. Benim ilk dönemimde doğan çocuklar, hepsi büyüyüp öğretmen, mühendis, doktor oldular. Bir oğlum var, ama bu mahallede binlerce evladım oldu. Her sorunlarıyla ilgilendim. Yolundan, okuluna kadar bu mahalle belediyeler ve benim emeğimle ortaya çıktı." dedi.