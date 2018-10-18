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Antalya'nın 27 yıllık "muhtar annesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Antalya'da 31 yaşındayken muhtarlık koltuğuna oturan 58 yaşındaki Muazzez Kaval, yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Meltem Mahallesi'nin 27 yıldır muhtarlığını yapıyor - Antalya'nın ilk kadın muhtarı olan Kaval: "Bir oğlum var ama bu mahallede binlerce evladım oldu. Her sorunlarıyla ilgilendim. Yolundan, okuluna kadar bu mahalle, belediyeler ve benim emeğimle ortaya çıktı" - "Mahallemizde sitelerin bahçeleri bakımlı, çiçeklerle dolu. Bir kadın muhtarın görevde olduğu çok belli. Kadının elinin değdiği her yer çok farklıdır. Kadın ve annelik duyguları birleşince hizmet de farklı oluyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın ilk kadın muhtarı unvanını taşıyan Meltem Mahallesi'nin "muhtar anne"si 58 yaşındaki Muazzez Kaval, görevini 27 yıldır aralıksız başarıyla sürdürüyor.

Meltem Mahallesi'ne 1988 yılında eşiyle yerleşen Muazzez Kaval'ın elektrik kurumunda çalışan eşi, birinci aza olarak görev yaptığı muhtarlıkta, yurt dışına çıkan muhtarın yerine geçti.

Kocasının sürekli mesaide olması nedeniyle muhtarlık işlerini yürütmeye başlayan Kaval, bir sonraki seçimlerde mahallelinin ısrarı üzerine muhtar adayı oldu.

Mahallelinin tamamına yakınından destek alan Kaval, 1991 yılında Antalya'nın ilk kadın muhtarı oldu.

Aradan geçen 27 yılda 300 olan nüfusunun 30 bini aştığı mahallesi için "Bir bebek gibi büyüttüm" diyen Kaval, yolundan, suyuna, okulundan spor sahalarına kadar mahallenin her hizmetiyle yakından ilgilendi.

Mahalledeki engelli, yaşlı ve maddi durumu yetersiz aileleri tek tek tespit ederek yardım almalarını sağlayan, her eğitim yılı başında birçok çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılayan Kaval, "muhtar anne" olarak ün yaptı.

- 6. dönemi bitiyor, 7. dönemde de aday

Sağlığı el verdiği, mahalleli istediği sürece muhtarlık görevini gururla yapmaya devam etmek isteyen Kaval, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlıkta 6. dönemini geçirdiğini, 30 Mart'taki yerel seçimlerde 7. dönem için yeniden aday olduğunu belirtti.

Evliliğinin ilk yıllarında zabıta olmak istediğini, ancak kayınpederinin "bu erkek işi" diye kendisine izin vermediğini vurgulayan Kaval, bu nedenle zabıta olamadığını yine de kendisine o dönem "erkek işi" gibi görülen muhtarlığın nasip olduğunu dile getirdi.

Muhtarlığa giren bazı vatandaşların, "Kızım muhtar bey nerede?" diye sorduğunu, "Sen misin muhtar?" benzeri tepkiler aldığını ifade eden Kaval, mahallelinin desteğiyle iyi bir muhtar olmayı başardığını kaydetti.

Mahalle nüfusunun her geçen yıl hızla arttığına işaret eden Kaval, "Mahalleyi bir bebek gibi büyüttüm. Benim ilk dönemimde doğan çocuklar, hepsi büyüyüp öğretmen, mühendis, doktor oldular. Bir oğlum var, ama bu mahallede binlerce evladım oldu. Her sorunlarıyla ilgilendim. Yolundan, okuluna kadar bu mahalle belediyeler ve benim emeğimle ortaya çıktı." dedi.

- Kadın ve annelik duyguları birleşince

Mahallede kadın muhtarının olmasının avantajlarının da bulunduğunu anlatan Kaval, "Mahallemizde sitelerin bahçeleri bakımlı, çiçeklerle dolu. Bir kadın muhtarın görevde olduğu çok belli. Kadının elinin değdiği her yer çok farklıdır. Kadın ve annelik duyguları birleşince hizmet de farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

Her seçimde karşısına rakip çıkmasına rağmen hep büyük bir farkla seçimlerden galip çıktığını anlatan Kaval, şöyle konuştu:

"Mahallemiz büyük bir aile gibi oldu. Bu ailenin mensubu olmaktan gurur duydum. Bana hep sahip çıktılar. Benim ülkemin insanı zaten kadına çok saygılı. Mahallem için gecemi gündüzüme kattım. Çocuklarımıza yardım ettim. Engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye, akülü araba alınmasını sağladım. Yaşlılara da her zaman yardım ettik. Mahallemizdeki herkesi gözettik. Onları hiç yalnız bırakmadık. Tıpkı bir aile gibi kenetlendik."

Mahalle sakinlerinden Ayşe Ercan, işine sadık olan muhtarlarını çok sevdiklerini söyledi.

Muhtarlarının son derece samimi ve güler yüzlü olduğuna dikkati çeken Ercan, "Herkesi kucaklayan bir muhtarımız var. Aç olanı doyurur, işi olmayana iş bulur. Yaşlılara da yardımcı oluyor. Okul döneminde maddi durumu olmayan çocukları tespit edip yardımlar gelmesini sağlıyor. Muhtarımızla yola devam edeceğiz. Onunla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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