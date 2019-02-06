HABER

Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da fırtına ve hortum beklenen 5 ilçeden Kaş'ta ağaçlar devrildi, seraların plastik örtüleri yırtıldı.

Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN- Suat SÖĞÜT- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da fırtına ve hortum beklenen 5 ilçeden Kaş'ta ağaçlar devrildi, seraların plastik örtüleri yırtıldı. Demre'de de bazı seralarda ufak çapta hasar meydana geldi. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde ise fırtına ve yağmur yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde saatteki hızı 100 kilometreyi geçecek fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısı üzerine Antalya Valiliği, bu 5 ilçede bugün tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SERALARIN ÖRTÜLERİ YIRTILDI

Kaş'ta dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle Palamut Mahallesi'nde ağaçlar devrildi. Bir trafonun üzerine devrilen ağaç nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen yangına Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahalede bulundu. Saat 22.00 sıralarında başlayan yangın 6 arazöz, 6 teknik eleman ve 20 orman işçisinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak 02.30 sıralarında tamamen söndürüldü. Yangında 7 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaş'ın Çayköy ve Çavdır mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak zarar gördü. Kaş'ta fırtınanın etkisini yitirdiği ancak yağmurun devam ettiği belirtildi.

Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde bazı seraların plastik örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı. Demre'de de yağmur etkisini devam ettiriyor.

Kemer'de hafif yağmur etkisini gösterirken, özellikle sahil bölgesinde şiddetli rüzgar devam ediyor. Finike'de dün gece hafif yağmurla birlikte rüzgar da görüldü. İlçede sabah saatlerinde fırtına etkisini artırdı. Kumluca'da gece bir müddet gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde ise sağanak yerini hafif rüzgar ve hafif yağışa bıraktı. Antalya kent merkezinde ise sabah saatlerinde hafif yağmur etkili oldu.

Fırtına ve hortum uyarısı yapılması nedeniyle ilçelerde oturan vatandaşlar daha çok kapalı yerlerde kalmayı tercih ederken, sokakların boş olduğu görüldü.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
İstanbul'da yağmur etkili oluyor İstanbul'da yağmur etkili oluyor 
Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisiAntalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Her şey bir anda oldu! Sesi duyan oraya koştu

Yerel seçim öncesinde merak ediliyordu! Vali, 'Çok mutluyuz' diyerek açıkladı

Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı

Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

Manyetik Kuzey Kutbu Rusya'ya ilerliyor! 'Tahmin edilenden çok daha hızlı'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı! Operasyon hazırlığı...

İki ilçede sokağa çıkma yasağı!

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.