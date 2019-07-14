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Antalya'nın denizi, havasından sıcak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti.

Antalya'nın denizi, havasından sıcak

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti. Konyaaltı Sahili'ne gelenler, aradıkları serinliği bulamadı.
Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 27,8, deniz suyu sıcaklığı 28,5 derece ölçüldü. Nemli havadan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, serinlemek için geldikleri Konyaaltı Sahili'nde umduklarını bulamadı. Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesi nedeniyle tatilciler aradıkları serinliği bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla sahilin doluluğu göze çarptı.

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Antalya'nın denizi, havasından sıcakAntalya'nın denizi, havasından sıcakAntalya'nın denizi, havasından sıcakAntalya'nın denizi, havasından sıcak

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