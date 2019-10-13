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Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Antalya’da hava sıcaklığı hafta sonunda 35 dereceye kadar çıkınca dünyaca ünlü sahil neredeyse tıklım tıklım doldu.

Antalya’da hava sıcaklığı hafta sonunda 35 dereceye kadar çıkınca dünyaca ünlü sahil neredeyse tıklım tıklım doldu. Sahile, tatilini sürdüren yabancı turistlerin yanı sıra yerli vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte akın etti.
Turizmin başkenti Antalya’da ekim ayının ortasına olmasına karşın adeta yaz aylarını aratmayan günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 12.00 - 15.00 saatleri arasında 35 dereceye çıkmasıyla birlikte kentteki tatilciler ve yerli vatandaşları sahilleri doldurdu. İlerleyen saatlerde hava sıcaklığı 31 dereceye kadar düşse de, sahildeki yoğunluk azalmadı. Kentte nem oranı yüzde 42 ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak kaydedildi. Yaz gününü aratmayan Pazar gününü fırsat bilen tatilciler ve yerli vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yakıcı güneşten korunmak için gölgelere sığındı, bazıları da güneşlenerek kitap okumayı tercih etti. Denize girenler arasında çoğunluğun çocuk olmasıysa dikkatlerden kaçmadı.

“Antalya’mızı görsünler”
Antalya’nın bulunmaz bir nimet olduğunu aktaran Füsun Kuş, kentin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, “Herkesin bu güzel havanın, denizin, güneşin tadını çıkarmasını istiyoruz” dedi. Deniz keyfi yaşayan bir diğer vatandaş Lütfü Kuş, “Hava 35 derece çok sıcak. Su mükemmel. Herkese tavsiye ederim, Antalya’mıza gelsinler, Antalya’mızı görsünler” diye konuştu. 8 yaşındaki Hayal Kuş da “Tatilimi denizde değerlendirmek istedim, o yüzden buraya geldim. Su çok güzel” dedi.

“Almanya’da kışı yaşıyoruz”
Almanya’dan tatil için Antalya’ya gelen gurbetçilerden Ali Şahin Göz ise, “Almanya’da şuanda kış. Çocukların okul tatili olunca buraya geliyoruz. Havanın ekim ayında bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum. Su da dışarıdan daha iyi. Sahil bugün Pazar olduğu için kalabalık” diye konuştu.
Göz, Almanya’daki turistlere de “Herkese 10’uncu ayda tatile gelmelerini tavsiye ederim” diyerek mesaj gönderdi.

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili ekim ayında tıklım tıklım doldu
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