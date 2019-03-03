Antalya’nın fethinin 812’nci yılı coşkuyla kutlandı

Antalya’nın fethinin 812’nci yılının kutlamalarında gerçekleştirilen Fetih Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti. Yürüyüşlere bu yıl katılan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinin başrolünü oynadığı Engin Altan Düzyatan’a ilgi oldukça büyük oldu.

Antalya’nın 812 yıl önce Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilişi, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 1-5 mart tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde bugün, Fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Celal Al, Ayberk Pekcan ve çok sayıda kişi katıldı.

Engin Altan Düzyatan’ı görmek için yarıştılar

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’ndan başlayan Fetih Yürüyüşü sırasında, vatandaşların Engin Altan Düzyatan’a ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, Düzyatan’ı görebilmek ve fotoğraf çekinmek için adeta yarıştı.