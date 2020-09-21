HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası

Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı.

Antalya’nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldılar.
Dün saat 16.30’da kentin en yoğun trafik akışına sahip kavşaklarından Antalyaspor Kavşağı’nda biri kadın 3 kişi cadde üzerindeki çimenlik alanda bilinmeyen sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kuzen olduğu belirtilen iki erkeğin tartışması bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kuzenlerin yanında bulunan genç kadın ise ilk etapta ayırmaya çalışıp başarılı olamadığı kavgayı kaldırımdan izlemek zorunda kaldı. Kavgaya ara verip zaman zaman dinlenen kuzenler, sözlü atışmaların ardından kavgalarına kaldıkları yerden devam etti.

“Karışmayın, aile içi”
Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar araya girip kavgayı sonlandırmak istedi ancak başarılı olamadılar. Kavga devam edince 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayrılmak bilmeyen kuzenlerin kavgası, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kuzenler, birbirlerinden şikayetçi olmayıp barışarak olay yerinden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Etkisiz hale getirildilerEtkisiz hale getirildiler
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
1/
En Çok Okunan Haberler
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Alibeyköy Barajı'nın suyu yeşile döndü! Gören paniğe kapıldı
Rengi yeşile döndü! Gören paniğe kapıldı
Kayıp çocuğu polis buldu! Sarılıp gözyaşı döktü
Sarılıp gözyaşı döktü
Maske takmayanları görünce gözyaşlarına boğuldu
Maske takmayanları görünce gözyaşlarına boğuldu
Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kimdir?
Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
MSB duyurdu! Avaşin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirildiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.