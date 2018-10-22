Antalya'nın hedefi turizmi 12 aya yaymak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın sahip olduğu yatak kapasitesiyle sezonun 12 aya çıkarılması halinde bile 20 milyon turiste rahatlıkla hizmet verebileceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, KOBİ'lerin finansmana erişimi ve yararlanabilecekleri kaynak alternatiflerini artırmak için Finansal Kurumlar Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" paneli, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.
Panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın Türkiye ekonomisinin en önemli çarklarından biri olduğunu belirtti.
Kentin ekonomi ve ticarette güçlü olduğunu, KOBİ'lerin canlılığında Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının da çok önemli rol oynadığını ifade eden Türel, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Antalya'nın nüfus itibarıyla beşinci olmasına karşın, ekonomik verilere bakıldığında daha üst sıralarda yer aldığının görüldüğünü vurgulayan Türel, "Konut satışında Antalya Türkiye dördüncüsü. Turizmde ise Türkiye'de kayıtlı 3 milyona yakın bir tüccar, esnaf var. Bunun 133 bini Antalya'da. Bunların aslında tamamı KOBİ'dir de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Antalya'nın turizmin ve tarımın başkenti olduğuna dikkati çeken Türel, şöyle devam etti:
"Şu anda otellerimizde ekim ayı doluluk oranları ağustos ayı kadar yoğun. Kasım ayının da böyle geçeceği söyleniyor. Bu yıl Avrupa'daki tur operatörlerinin satışlarını mart ayına çektikleri bilgisini aldık. Böylelikle Antalya'nın yaklaşık 8 aylık bir turizm sezonuna kavuştuğunu görüyoruz. Tabii bu da ekonominin canlı bir şekilde devam etmesi açısından önemli. Turizmin önemini ekonomi içerisinde çok basit bir rakamla ifade edersek ağustos ayında 3 milyon 600 bin kişi Türkiye'ye gelmiş ve bunun 2 milyonu Antalya'da. Bu misafirler aşağı yukarı 14 milyon geceleme yapmışlar Türkiye'de, bunun 10 milyonu da Antalya'da olmuş. Bunların hepsi müthiş rakamlar. Ağustosta Türk turizminin yüzde 71'i Antalya'da gerçekleşmiş. Geçen sene ortalaması yüzde 64’tü."
Antalya'nın sahip olduğu yatak kapasitesiyle sezonun 12 aya çıkarılması halinde bile 20 milyon turiste rahatlıkla hizmet verebileceğini vurgulayan Türel, "Bütün derdimiz ürün çeşitliliğimizi artırıp sezonu 12 aya yaymak." değerlendirmesinde bulundu.
Belediye yatırımları hakkında da bilgi veren Türel, şunları aktardı:
"2007'de yaşanan küresel ekonomik kriz, bizi teğet geçmişti. Raylı sistem inşaatımızın birinci etabını yapıyorduk. Antalya'ya aşağı yukarı 400 milyon lira civarında bir yatırım katma değer girmişti. Bunun yüzde 80'i yerli ve milli dediğimiz tedarikçilere verilen bir bedel. Bugün 700 milyon liralık raylı sistemin üçüncü etabını yapıyoruz. Bununla beraber kruvaziyer limanlar, yat limanları, sahil projeleri, cadde düzenlemeleri, bunların hepsi Antalya'nın ekonomisini canlandıran belediye yatırımları."
Panele katılan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Duman, FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar da görüşlerini aktardı.
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