Antalya'nın hedefi turizmi 12 aya yaymak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın sahip olduğu yatak kapasitesiyle sezonun 12 aya çıkarılması halinde bile 20 milyon turiste rahatlıkla hizmet verebileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, KOBİ'lerin finansmana erişimi ve yararlanabilecekleri kaynak alternatiflerini artırmak için Finansal Kurumlar Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" paneli, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın Türkiye ekonomisinin en önemli çarklarından biri olduğunu belirtti.

Kentin ekonomi ve ticarette güçlü olduğunu, KOBİ'lerin canlılığında Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının da çok önemli rol oynadığını ifade eden Türel, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Antalya'nın nüfus itibarıyla beşinci olmasına karşın, ekonomik verilere bakıldığında daha üst sıralarda yer aldığının görüldüğünü vurgulayan Türel, "Konut satışında Antalya Türkiye dördüncüsü. Turizmde ise Türkiye'de kayıtlı 3 milyona yakın bir tüccar, esnaf var. Bunun 133 bini Antalya'da. Bunların aslında tamamı KOBİ'dir de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.