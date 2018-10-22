HABER

Antalya'nın hedefi turizmi 12 aya yaymak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Bütün derdimiz ürün çeşitliliğimizi artırıp sezonu 12 aya yaymak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın sahip olduğu yatak kapasitesiyle sezonun 12 aya çıkarılması halinde bile 20 milyon turiste rahatlıkla hizmet verebileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, KOBİ'lerin finansmana erişimi ve yararlanabilecekleri kaynak alternatiflerini artırmak için Finansal Kurumlar Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" paneli, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın Türkiye ekonomisinin en önemli çarklarından biri olduğunu belirtti.

Kentin ekonomi ve ticarette güçlü olduğunu, KOBİ'lerin canlılığında Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının da çok önemli rol oynadığını ifade eden Türel, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Antalya'nın nüfus itibarıyla beşinci olmasına karşın, ekonomik verilere bakıldığında daha üst sıralarda yer aldığının görüldüğünü vurgulayan Türel, "Konut satışında Antalya Türkiye dördüncüsü. Turizmde ise Türkiye'de kayıtlı 3 milyona yakın bir tüccar, esnaf var. Bunun 133 bini Antalya'da. Bunların aslında tamamı KOBİ'dir de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın turizmin ve tarımın başkenti olduğuna dikkati çeken Türel, şöyle devam etti:

"Şu anda otellerimizde ekim ayı doluluk oranları ağustos ayı kadar yoğun. Kasım ayının da böyle geçeceği söyleniyor. Bu yıl Avrupa'daki tur operatörlerinin satışlarını mart ayına çektikleri bilgisini aldık. Böylelikle Antalya'nın yaklaşık 8 aylık bir turizm sezonuna kavuştuğunu görüyoruz. Tabii bu da ekonominin canlı bir şekilde devam etmesi açısından önemli. Turizmin önemini ekonomi içerisinde çok basit bir rakamla ifade edersek ağustos ayında 3 milyon 600 bin kişi Türkiye'ye gelmiş ve bunun 2 milyonu Antalya'da. Bu misafirler aşağı yukarı 14 milyon geceleme yapmışlar Türkiye'de, bunun 10 milyonu da Antalya'da olmuş. Bunların hepsi müthiş rakamlar. Ağustosta Türk turizminin yüzde 71'i Antalya'da gerçekleşmiş. Geçen sene ortalaması yüzde 64’tü."

Antalya'nın sahip olduğu yatak kapasitesiyle sezonun 12 aya çıkarılması halinde bile 20 milyon turiste rahatlıkla hizmet verebileceğini vurgulayan Türel, "Bütün derdimiz ürün çeşitliliğimizi artırıp sezonu 12 aya yaymak." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye yatırımları hakkında da bilgi veren Türel, şunları aktardı:

"2007'de yaşanan küresel ekonomik kriz, bizi teğet geçmişti. Raylı sistem inşaatımızın birinci etabını yapıyorduk. Antalya'ya aşağı yukarı 400 milyon lira civarında bir yatırım katma değer girmişti. Bunun yüzde 80'i yerli ve milli dediğimiz tedarikçilere verilen bir bedel. Bugün 700 milyon liralık raylı sistemin üçüncü etabını yapıyoruz. Bununla beraber kruvaziyer limanlar, yat limanları, sahil projeleri, cadde düzenlemeleri, bunların hepsi Antalya'nın ekonomisini canlandıran belediye yatırımları."

Panele katılan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Duman, FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar da görüşlerini aktardı.

PARTNEREn güzel sütlaç tarifleriEn güzel sütlaç tarifleri
GÜNCELLEME - Asi Nehri'nde kaybolan genç aranıyorGÜNCELLEME - Asi Nehri'nde kaybolan genç aranıyor
Aracın otoparka bırakılma anı kameradaAracın otoparka bırakılma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kobi KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara paneli

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.