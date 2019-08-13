Antalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Akvaryum'a geçen yıl getirilen ve boyları 1,45 metreden 1,80 metreye kadar çıkan dünyanın en tehlikeli 7 köpekbalığı içinde gösterilen 'kum kaplanı' türü iki köpekbalığı, her gün dalgıçlar tarafından koruyucu ekipmanlar kullanılarak besleniyor. Besleme anları ise turistler tarafından ilgiyle izleniyor.

Antalya'da 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip tünel akvaryumun yanı sıra Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum, iki dişi 'kum kaplanı köpekbalığı'na ev sahipliği yapıyor. En tehlikeli 7 köpekbalığı türü arasında gösterilen ve daha çok Güney Afrika kıyılarında görülen kum kaplanı köpekbalığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra, 6 ay süren özel organizasyonla yaklaşık 1.5 yıl önce Antalya'ya getirildi.

İKİ DALGIÇ KORUMA GÖREVİ YAPIYOR

'Jaws' filmi için tasarlanan köpekbalığının ağız yapısına sahip kum kaplanı köpekbalıkları, bulundukları 5,8 milyon litrelik ana tankta her gün üç dalgıç tarafından özel yöntemlerle besleniyor. Besleme anında, köpekbalıklarının olası saldırısına karşı iki dalgıç koruma görevini üslenirken bir dalgıç ise metal çubuğun ucuna bağlanan uskumru veya kalamarı köpekbalıklarına uzatarak besliyor. Köpekbalıklarına bazen de mezgit ve ahtapot veriliyor. İki dalgıç beslenme saatinde hayvanların ağızlarını kapatabilecek ve onlara yön verecek metal çubuklarla her an tetikte bekliyor. Hergün 12.00- 13.00 saatleri arasında beslenen köpekbalıkları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.