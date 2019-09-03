Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınına yönelik soğutma çalışmaları sürüyor.

Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün öğleden sonra başlayan ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 helikopter, 45 arazöz, 11 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 7 dozer ve 270 işçiyle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları başladı.

Yer yer küçük çaplı alevlenmelerin görüldüğü bölgede çok sayıda orman işçisi de hazır bekletiliyor.

Helikopterler, riskli olduğu tespit edilen bölgelere su atarken, soğutma çalışmalarını arazözler ve orman işçileri de karadan yürütüyor.

- "Hızlı müdahale yayılmayı önledi"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yangının dağlık, tepelik ve dik yamaçları olan çok zor bir bölgede çıktığını ifade etti.

Çok zor bir arazide, hızlı müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına almayı başardıklarını belirten Dikici, "Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riski tamamen geçinceye kadar ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Yaklaşık 35 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz. Kısa sürede hasar tespit çalışmalarımızı da yapacağız." diye konuştu.