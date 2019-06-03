Antalya'nın şelaleleri bayram ziyaretçilerini bekliyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nda, Antalya'da, dokuz günlük tatil boyunca 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayacak. Bayram tatilinde, doğal serinlik alanları şelalelere büyük ilgi bekleniyor.

Antalya'da sıcak havadan bunalıp, serin bir ortam arayanlar için Yukarı Düden, Aşağı Düden, Kurşunlu, Manavgat, Serik Gebiz'de Uçansu 1 ve Uçansu 2, Gündoğmuş Uçansu, Gömbe Uçarsu, Gizli Cennet (Değirmendere) ve Sapadere şelaleleri olmak üzere doğa harikası 10 şelale bulunuyor.

KURŞUNLU ŞELALESİ

Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi'nin 1980'li yıllarda milli park ilan edildiğini belirten işletmeci Fikret Çıtırgı, milli park alanının toplam 270 dekar ancak ziyarete açık alanın 70 dönüme yakın olduğunu söyledi. Şelalede Selçuklu döneminde yapılmış 700 yıllık değirmen olduğunu belirten Çıtırgı, bu değirmenin çalışır hale getirileceğini açıkladı. Büyük şelalenin döküldüğü alandan itibaren tropik ormanı andıran bitki örtüsü içerisinde yürüyüş yapılabildiğini, aşağı kısmında 7 küçük şelale daha bulunduğunu belirten Çıtırgı, küçük şelalelerden sonra nilüfer çiçeklerinin açmış halinin görülebileceğini kaydetti. Geçen yıl 300 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Çıtırgı, bayramda yoğun ziyaretçi beklediklerini ve kent merkezine göre hava sıcaklığının 4-5 derece daha düşük hissedildiğini söyledi.

Antalya Havalimanı'na 11 kilometre mesafede, 18 metre yüksekliği bulunan büyük şelalenin yanı sıra küçük şelaleciklerle 7 küçük göletin birbirine bağlandığı şelale, muhteşem doğa yapısıyla yaz sıcağında serin bir ortam sunuyor. Alanda yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler de mevcut.

DÜDEN ŞELALESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET şirketinin işlettiği Yukarı Düden Şelalesi, Antalya'nın en çok rağbet gören şelalelerinden biri. ANSET şirketinden Aydil Borak, şelalenin ana su kaynaklarının Kırkgöz ve Pınarbaşı olduğunu belirterek, geçen yıl 500 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl beş aylık dönemde yüzde 30 artışla 300 bine yaklaştığını ve yılsonuna kadar 600- 650 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Düden Şelalesi'nin Türkiye'de mağarayla şelalenin bulunduğu tek yer olduğunu belirten Borak, bayramda doğal serinlik arayan herkesi şelaleye davet etti.

MANAVGAT ŞELALESİ

Manavgat merkeze 3 kilometre mesafede ırmak sularının 3- 4 metrelik falezlerden düşmesiyle oluşan ve genişliğiyle muhteşem bir görüntü sunan şelale, az bir yükseklikten düşmesine rağmen geniş bir alan üzerinde yüksek debiyle akıyor. Kent gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için piknik alanları da bulunan şelale çevresinde günübirlik tesisler de var. Şelalenin oluştuğu Manavgat Nehri ise kent merkezinden denize kadar devam ediyor. Denizle buluştuğu alanda da çok güzel manzaralar sunuyor.

UÇANSU ŞELALELERİ

Serik ilçesi Akçapınar sınırlarında çam ve sandal ağaçlarıyla kaplı ormanda onlarca metre yükseklikten akan gizli cennet Uçansu Şelaleleri, yüzülebilen göletleriyle doğa tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. İki şelaleden Yukarı Uçansu 70 metreden, Aşağı Uçansu ise 51.5 metreden dökülüyor. Havutlu ve Bal derelerinin birleşiminden kaynağını alan Yukarı Uçansu'nun döküldüğü alanda başlangıç noktasında 2.5 metre genişliğinde olan şelale, dev kazanına ulaştığında 20 metre genişliğe ulaşarak üçgenimsi bir görünüm alıyor. Aşağı Uçansu ise 800 metre kadar batıda 51.5 metrelik çağlayana sahip. Burada da 4 metre derinlikte dev kazan bulunuyor.

GÜNDOĞMUŞ UÇANSU

Gündoğmuş ilçesinde, Torosların zirvesinde doğan şelale yaklaşık 50 metre yükseklikte. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı kaynağını oluşturuyor. Gizemli bir güzelliğe sahip şelale 1992 yılında birinci derecede doğal SİT alanı ilan edildi. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı, yaklaşık 100 kilometre sonra denize dökülüyor. Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıktaki şelalenin etrafında yemek ve konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

SAPADERE

Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda bulunan Sapadere Şelalesi, döküldüğü yerde soğuk suyuyla doğal bir havuza sahip. Sıcak havalarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan şelale, karstik oluşumlu 360 metre uzunluğu, 400 metre yüksekliği bulunan Sapadere Kanyonu'nun içinde yer alıyor. Kanyonun iç kısımlarına geçmek için 350 metre uzunluğunda tahta köprü de bulunuyor. Altta akan suyun üzerinden geçtikten sonra kanyonun sonunda şelale yer alıyor. Kanyon girişinde gelen misafirlerin temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği yeme-içme mekanları var. Kanyon Alanya'ya 44 km, Antalya'ya 179 km uzaklıkta.

GİZLİ CENNET (DEĞİRMENDERE)

Manavgat ilçesinde üzerinde eskiden su değirmenleri olması nedeniyle Değirmendere, gizli kalmış bir cenneti andırdığı için de Gizli Cennet isimleri verilen şelale, turkuaz renkli suyuyla dikkat çekiyor. Kaynaktan çıkan suyun büyük ve basamak halindeki taşlardan akarak oluşturduğu havuzlarda birikmesi ve ardından da 3-4 metre yükseklikten akmasıyla oluşan şelalede ahşap bir köprü bulunuyor. Şelalede yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanabileceği tesisler de bulunuyor. Sıcak havalarda soğuk suyunda yüzmenin de uygun olduğu şelalenin eski dönemlere ait değirmen taşlarının kalıntılarını da görmek mümkün.

GÖMBE UÇARSU

Gömbe yaylasındaki Uçarsu, Kaş'a 70, Elmalı'ya 30, Kalkan'a ise 40 km uzaklıkta. Kaş merkezden günlük turlar düzenlenen Uçarsu, Akdağ'ın tepesinden 60 metreden dökülüyor. Uçarsu, Abdal Musa mucizesi olarak da biliniyor. Hikayeye göre, Abdal Musa, yerleştiği Teke Yarımadası'nda dolaşırken, Fethiye yakınlarında çobanlardan abdest almak için su istiyor fakat kimse su vermiyor. Yumru Dağı'na gelen Abdal Musa, karşısına çıkan bir çobandan su istiyor ve çoban pınardan doldurup getiriyor. Namazını kılan Abdal Musa, çobandan bir isteği olup olmadığını soruyor. Çoban ise 'Bu pınar yaz aylarında susuzluğumuzu gideriyor. Ancak kışın taşıp seller oluyor ve tüm ekili alanlarımız zarar görüyor' diye yakınıyor. Bunun üzerine Abdal Musa, 'Bu pınar yazın Gömbe'ye, kışın da bir abdest suyunu çok görenlere gitsin' diye dua ediyor. O zamandan itibaren Uçarsu Şelalesi, 6 Mayıs Hıdırellez gününden itibaren Gömbe'ye, ekim ayından itibaren de Fethiye'ye akmaya başlamış.