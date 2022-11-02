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Antalya'nın simgelerinden tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu

02.11.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Antalya'nın simgelerinden Saat Kulesi'ne, aslına uygun olarak yapılan kubbe yerleştirildi.

Tarihi Kaleiçi'nin girişi Kalekapısı bölgesinde yer alan kulede, uzman ekip tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen eserin, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü gözetiminde mazgal görünümlü dendanları sökülerek yerine aslına uygun hazırlanan kubbe vinç yardımıyla yerleştirildi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi yetkilisi koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, AA muhabirine, Saat Kulesi'ne kubbeyi yerleştirdiklerini ancak işlemlerin devam edeceğini söyledi.

Kulenin iç sisteminde düzenleme yapılacağını anlatan Karabayram, "1930-1940'lı yıllarda kubbe fırtınadan yıkılıyor ve belirli oranda restore ediliyor. Yaklaşık 80-90 yıldır orijinalinden uzaktı. O dönemde beton dendanlar yapıldı. Onlar da hançer gibi saat kulesinin bağrına saplanmıştı. İtinalı şekilde onlar temizlendi." diye konuştu.

RESTORASYON TAMAMLANINCA KULENİN AÇILIŞI YAPILACAK

Çalışmalar bittikten sonra kulenin açılışının yapılacağını bildiren Karabayram, kulenin saatinin de aslına uygun yerleştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kulenin manevi yapısına tekrar kavuşacağını dile getiren Karabayram, şunları kaydetti:

"Çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Kubbemiz 4,5 ton ağırlığında, 6 metre çapında. Ciddi bir yük mukavemeti söz konusu. Bu yükü kuleye taşıttırmadan belirli bir çelik konsorsiyum sistem üzerinde bağlantılar yapılarak, kendi içerisinde çözüm üretildi. Kubbenin iç yapısından dış yapısına kadar özel bir çalışma yapıldı. İçine çelik sistem kurgulandı. Kubbe geçmişte fırtınadan yıkılmıştı. Onun için modern malzemeden yola çıkılarak, özel sistemle oturtuldu."

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