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Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Antalya Valiliğinin desteğiyle yaklaşık bir yıl süren çalışma sonunda hazırlanan "Su Altı Cenneti Antalya" filmi Avrupa’da düzenlenen Paf Tachov (Çek Cumhuriyeti) Film Festivali’nde profesyonel kategoride birincilik ödülünü kazandı.Filmin çekimlerini Su Altı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan gerçekleştirdi.

Antalya Valiliğinin desteğiyle yaklaşık bir yıl süren çalışma sonunda hazırlanan "Su Altı Cenneti Antalya" filmi Avrupa’da düzenlenen Paf Tachov (Çek Cumhuriyeti) Film Festivali’nde profesyonel kategoride birincilik ödülünü kazandı.
Filmin çekimlerini Su Altı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan gerçekleştirdi. 640 kilometrelik Antalya kıyılarındaki su altı kültürel varlıklarını ve zengin deniz yaşamını içerikleyen film Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak hazırlandı. Filmde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, orfoz, lahoz gibi birçok türün yanı sıra su altı yaşamına katkı sağlayan batıklar ve antik eserler de yer aldı.

"4 dilde hazırlandı"
Gazetecilere açıklamada bulunan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, ‘Antalya’nın Su Altı Cenneti’ kitabının tanıtım filminin olması gerektiğini dile getirerek, Gazipaşa’dan, Kaş Kalkan’a kadar bu kez Antalya’nın su altı zenginliklerinin görüntülerini çekerek bir film hazırladıklarını söyledi.
Filmin Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde hazırlandığını kaydeden Ceylan, "17 dakikalık bir film hazırlandı. Avrupa’da düzenlenen Paf Tachov (Çek Cumhuriyeti) Film Festivali’nde profesyonel kategoride filmimiz birincilik ödülünün sahibi oldu. Antalya’nın artık bir su altını anlatan filmi var. Ödül alan filmler Avrupa’da sinemalarda gösteriliyor. Çok iddialı bir filmi ve ödüle hak kazandı." diye konuştu.

"Antalya’nın tanıtımına katkı"
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın güzelliklerinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, 650 kilometrelik sahilde sualtı güzelliklerinin bilinmesi ve tanımına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.
Antalya’nın su altı güzelliklerinin turizmde tanıtımda kullanılmasının önemli olacağını kaydeden Vali Karaloğlu, "Antalya’ya ilk göreve geldiğimde Alanya gezisinde, su altı mağaralarının olduğunu öğrenince kentin su altı zenginliklerinin envanterinin çıkarılmasını istedik. İlk olarak flora, canlılar ve batıklarıyla envanter ortaya çıktı. Şimdi de filme dönüştürüldü. Ne oldu Antalya’nın tanıtımında ciddi bir farkındalık oluşturduk" dedi.

"Antalya dalış turizminde önemli destinasyon"
Antalya’nın özellikle dalış turizminde dünyanın çok önemli merkezlerinden biri haline geldiğini işaret eden Vali Münir Karaloğlu, "Kızıldeniz’den sonra en çok bilinen su altı dalış destinasyonların birisi oldu. Kemer, Kaş, Kalkan, Alanya ile Antalya alternatif turizmde önemli alanlarımızdan biri oldu. Kitap ve tanıtım filmimizin yapılış amacı buydu. Bir festivalde filmin birincilik alması bizi mutlu etti" ifadelerine yer verdi.
17 dakikalık ve 4 dilde Antalya’nın su altı zenginliklerinin anlatıldığı filmde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun dalış yaptığı görüntülere de yer verildi.

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül
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