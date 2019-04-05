Antalya’nın su altı zenginlikleri filmine büyük ödül

Antalya Valiliğinin desteğiyle yaklaşık bir yıl süren çalışma sonunda hazırlanan "Su Altı Cenneti Antalya" filmi Avrupa’da düzenlenen Paf Tachov (Çek Cumhuriyeti) Film Festivali’nde profesyonel kategoride birincilik ödülünü kazandı.

Filmin çekimlerini Su Altı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan gerçekleştirdi. 640 kilometrelik Antalya kıyılarındaki su altı kültürel varlıklarını ve zengin deniz yaşamını içerikleyen film Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak hazırlandı. Filmde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, orfoz, lahoz gibi birçok türün yanı sıra su altı yaşamına katkı sağlayan batıklar ve antik eserler de yer aldı.

"4 dilde hazırlandı"

Gazetecilere açıklamada bulunan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, ‘Antalya’nın Su Altı Cenneti’ kitabının tanıtım filminin olması gerektiğini dile getirerek, Gazipaşa’dan, Kaş Kalkan’a kadar bu kez Antalya’nın su altı zenginliklerinin görüntülerini çekerek bir film hazırladıklarını söyledi.

Filmin Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde hazırlandığını kaydeden Ceylan, "17 dakikalık bir film hazırlandı. Avrupa’da düzenlenen Paf Tachov (Çek Cumhuriyeti) Film Festivali’nde profesyonel kategoride filmimiz birincilik ödülünün sahibi oldu. Antalya’nın artık bir su altını anlatan filmi var. Ödül alan filmler Avrupa’da sinemalarda gösteriliyor. Çok iddialı bir filmi ve ödüle hak kazandı." diye konuştu.