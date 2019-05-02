Antalya’nın taşıt sayısı bir ayda 3 bin 847 arttı

Antalya’da, Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 1 milyon 70 bin 532 oldu. Kentte bir önceki aya göre araç sayısındaki artış 3 bin 847 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) derlediği motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye’de Mart 2019 itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 972 bin 552 oldu taşıt bulunuyor.

Bu taşıtların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 70 bin 532 taşıtı, 505 bin 133 otomobil, 14 bin 946 minibüs, 10 bin 969 otobüs, 184 bin 389 kamyonet, 23 bin 518 kamyon, 280 bin 422 motosiklet, 2 bin 435 özel amaçlı araç, 48 bin 720 traktör oluşturdu.

Antalya’nın trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldığı görüldü. Antalya’nın 280 bin 422 motosiklet sayısıyla, 315 bin 405 motosiklet bulunan İstanbul’dan sonra ise 2’nci sırada yer aldığı bildirildi.



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