ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiler...
Antalyaspor Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Uğurlu yönetecek.
Antalyaspor Beşiktaş maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.
Muhtemel 11
Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın takımını; Mert, Rosier, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk ilk 11’i sahaya sürmesi bekleniyor.