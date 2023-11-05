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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

05.11.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor Beşiktaş maçı saat ve yayın bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiler...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Uğurlu yönetecek.

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Antalyaspor Beşiktaş maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Muhtemel 11

Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın takımını; Mert, Rosier, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk ilk 11’i sahaya sürmesi bekleniyor.

Canlı Skor


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