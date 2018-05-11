Antalyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası, Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında büyük bir yara alan Medipol Başakşehir, kümede kalma yolunda çok önemli bir avantaj elde eden Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. İşte Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqeur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 8: Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Milan Jevtovic kaleye şutunu çekti ancak araya giren Manuel Da Costa bu topu kornere gönderdi.
25. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılarla Medipol Başakşehir toplamda 25, Spor Toto Süper Lig'de ise 16. kez karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 de yenilgi alarak 38 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Antalyaspor ile Medipol Başakşehir ilk kez 2002-2003 yılında Spor Toto 1. Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 2-1 galip tamamladı.
Antalyaspor ile Başakşehir, Spor Toto 1. Lig'de 8, Spor Toto Süper Lig'de 15 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası'nda olmak üzere toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşılaşırken mücadeleden Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrılmıştı..
ANTALYASPOR'DA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
3 OYUNCU SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Antalyaspor'da hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
Süper Lig'de 4. Sırada yer alan M. Başakşehir'de ise Antalyaspor maçında kırmızı kart cezaları bulunan Mossoro ve Arda Turan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'den yoksun maça çıkacak. Kerim Frei ise, maçta oynaması ve sarı kart görmesi halinde son hafta Başakşehir'in sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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