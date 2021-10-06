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Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.10.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Attila Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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