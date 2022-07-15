Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Burdur'daki birinci etap kampını dün tamamlayıp Antalya'ya dönen kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Akdeniz ekibi, dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği antrenman sonrası Almanya kampı öncesi iki günlük izne çıktı.



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