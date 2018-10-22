Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dün deplasmanda 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular izinli olduğu için katılmadı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

