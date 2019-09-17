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Antalyaspor'dan Gelson Dala'ya başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlı kulüpte kiralık oynayan Angola uyruklu 23 yaşındaki futbolcunun annesi hayatını kaybetti

Antalyaspor Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yayımladığı mesajda, "Futbolcumuz Jacinto Muondo Gelson Dala'nın annesini kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 63 yaşında hayatını kaybeden Azente Muondo'nun vefatı nedeniyle başta oyuncumuz Gelson Dala olmak üzere ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor Kulübü, Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala'yı, 23 Ağustos'ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.

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Antalyaspor başsağlığı futbol Gelson Dala mesaj Süper Lig

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