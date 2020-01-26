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Antalyasporlu Adis Jahovic'in kafatası çatladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 26.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da ilk maçına çıkan Adis Jahovic'in maç içinde rakibiyle çarpıştığı pozisyonda aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

Antalyasporlu Adis Jahovic'in kafatası çatladı

Antalyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta ilk kez sahaya çıkan ve golünü atan Adis Jahovic'in, maç içinde rakibiyle çarpıştığı pozisyonda aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak belirlendi.

Adis Jahovic

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