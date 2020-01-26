Antalyasporlu Adis Jahovic'in kafatası çatladı

Antalyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta ilk kez sahaya çıkan ve golünü atan Adis Jahovic'in, maç içinde rakibiyle çarpıştığı pozisyonda aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak belirlendi.
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