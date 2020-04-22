SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyasporlu futbolcu Podolski taraftarları heyecanlandırdı

Antalyasporlu futbolcu Podolski taraftarları heyecanlandırdı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk'ün, koronavirüs riski ortadan kalktıktan sonra Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yıldız oyuncuları Podolski'yi er meydanında buluşturmayı planlaması heyecanlandırdı.

Antalyasporlu futbolcu Podolski taraftarları heyecanlandırdı

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalardan sonra er meydanında da boy göstermeye hazırlanıyor.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün, 34 yaşındaki Polonya asıllı Alman golcü Podolski'ye, 32 yaşındaki Kırkpınar başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yaptırma fikri, sporseverleri heyecanlandırdı.

Kulüp basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil sahanın yıldızı ile er meydanının yıldızının karşılaşmasını herkesin heyecanla bekleyeceğini vurgulayarak, "Podolski ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır. Podolski enteresan bir kişilik. Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için bile böyle bir şey yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur" ifadelerini kullandı.

TARAFTARI HEYECAN SARDI

Lukas Podolski ile Ali Gürbüz'ün kispet giyip kol bağlamasını hem futbol hem hem de güreş izleyicileri merakla bekliyor. Antalyaspor taraftarı Metin Çelik, Gürbüz ve Podolski'nin er meydanına çıkması fikrinin kendilerinde heyecan uyandırdığını söyledi.

Mücadelenin dünya tarafından ilgiyle izleneceğini düşündüklerini vurgulayan Çelik "Antalya, Türkiye'de yağlı güreşin merkezi. Antalyaspor da futbolda en önemli kulüpler arasında yer alıyor. Hem yağlı güreşimizi hem de Antalyaspor'umuzu dünyaya tanıtması açısından çok önemli olacak. Biz de taraftarlar olarak gereken ilgiyi göstereceğiz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA İLK ADIMLAR ATILMIŞTI

Kırmızı-beyazlı kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılan Başkan Öztürk, Lukas Podolski'nin Japonya'da futbol oynarken sumo güreşini deneyimlediğini anımsatarak, "Kendisine Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir" demişti.

Canlı yayında bir süre yer alan tecrübeli futbolcu da bunun üzerine, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımızdan onu yenmem için bu işlerin geçmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
Podolski, Müslüm Gürses dinliyor!Podolski, Müslüm Gürses dinliyor!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor lukas podolski Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Bakan Kurum duyurdu: Borçları 3 ay erteliyoruz

Bakan Kurum duyurdu: Borçları 3 ay erteliyoruz

Koronavirüs yüzünden futbolu bırakıyor

Koronavirüs yüzünden futbolu bırakıyor

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

Galatasaray için transfer iddiası

Galatasaray için transfer iddiası

Aziz Yıldırım'dan istifa etti

Aziz Yıldırım'dan istifa etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyasporlu futbolcu Podolski taraftarları heyecanlandırdı

Podolski taraftarları heyecanlandırdı

Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten "Kalan maçlar yeni sezon öncesi oynansın" önerisi

Antalyaspor'dan Süper Lig önerisi!

Podolski, Müslüm Gürses dinliyor, oklavayla yufka açıyor

Podolski, Müslüm Gürses dinliyor!

Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Galatasaray sorusuna yanıt

G.Saray'a Sangare müjdesi!

Antalyaspor'un yıldızı Podolski'den anlamlı hareket

Podolski maaşında indirime gidecek mi?

Antalyaspor'dan e-antrenman

Antalyaspor'dan e-antrenman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.