Antalya'ya, 15 milyon yabancı turist bekleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist beklediğini belirterek, turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini ve ticareti geliştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Çetin, Su Otel'de düzenlediği toplantıda, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı ve bu yılın beklentilerini anlattı.

ATSO olarak bin 81 firma üzerinden yapılan piyasa anketinin sonuçlarını açıklayan Çetin, ülke genelinde ekonomi alanında ya çok iyimser ya da çok kötümser tablo çizildiğini, ekonomiye toz pembe ya da karanlık bakmanın doğru olmadığını söyledi.

Antalya ekonomisindeki verilerin Türkiye genelinden biraz daha iyi olduğunu ifade eden Çetin, 2018'in turizmde bir rekor yılı olduğunu, diğer verilerde de Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans kaydedildiğini dile getirdi.

Son yıllarda bayiliğin zayıfladığını, kent merkezinde ya tek iş yeri ya da franchise türü işletmelerin arttığını belirten Çetin, özellikle internet üzerinden satışların geleneksel yapıyı değiştirdiğini bildirdi.