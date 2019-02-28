HABER

Antalya'ya, 15 milyon yabancı turist bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist bekliyoruz. Bu avantajımızı değerlendirmeye ve turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini, ticaretimizi geliştirmeye yönelik adımlar atmalıyız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist beklediğini belirterek, turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini ve ticareti geliştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Çetin, Su Otel'de düzenlediği toplantıda, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı ve bu yılın beklentilerini anlattı.

ATSO olarak bin 81 firma üzerinden yapılan piyasa anketinin sonuçlarını açıklayan Çetin, ülke genelinde ekonomi alanında ya çok iyimser ya da çok kötümser tablo çizildiğini, ekonomiye toz pembe ya da karanlık bakmanın doğru olmadığını söyledi.

Antalya ekonomisindeki verilerin Türkiye genelinden biraz daha iyi olduğunu ifade eden Çetin, 2018'in turizmde bir rekor yılı olduğunu, diğer verilerde de Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans kaydedildiğini dile getirdi.

Son yıllarda bayiliğin zayıfladığını, kent merkezinde ya tek iş yeri ya da franchise türü işletmelerin arttığını belirten Çetin, özellikle internet üzerinden satışların geleneksel yapıyı değiştirdiğini bildirdi.

Ankette, fiyatların enflasyona göre nasıl arttığına ilişkin soruya ise iş yerlerinin yüzde 47'sinin fiyatlarının enflasyon oranından fazla arttığı yönünde yanıt verdiğini anlatan Çetin, "Yeme-içme yerleri gibi hizmet sektöründe fiyat artışı enflasyonun altındadır. Giyim ve konaklama sektöründe enflasyon üzerinde fiyat artışı yapılmıştır. Maliyetler konusunda ise iş yerlerinin yüzde 85'i girdi maliyetlerinin enflasyondan fazla arttığını belirtmişlerdir." diye konuştu.

Ankette 2019 yılı beklentilerin de sorulduğuna da değinen Çetin, vergi, prim, kredi faizi indirimi ve kira konularında destek beklendiğini kaydetti.

- "Böyle bir kentte karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmamalıyız"

"Bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist bekliyoruz. Veriler, Türkiye genelinden iyi olduğumuzu gösteriyor. Bu avantajımızı değerlendirmeye ve turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini, ticaretimizi geliştirmeye yönelik adımlar atmalıyız." diyen Çetin, kent merkezinde bulunan eski otellerin yenilenmesi noktasında ATSO olarak destek çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Firmaların e-ticaret, e-ihracat alanlarına yoğunlaşmalarını isteyen Çetin, dijital dönüşümün hızlı şekilde gerçekleştiğini, buna uyum sağlanması gerektiğini bildirdi.

ATSO olarak güzel çalışmalar yaptıklarını, üyelerin bu faaliyetlere bakarak daha ümitli olmaları gerektiğini belirten Çetin, turizm, tarım, sanayi, ticaret, kültür, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

PARTNERBu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!Bu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!
Kuş Cenneti’nin simgesi 'saz horozu' tedaviye alındıKuş Cenneti’nin simgesi 'saz horozu' tedaviye alındı
Bağcılar'da kadın öğretmene saldırı kameradaBağcılar'da kadın öğretmene saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Davut Çetin ekonomi turizm

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.