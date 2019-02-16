Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın üçüncü havalimanı olacak Kaş-Demre arasındaki Batı Antalya Havalimanı'nın 2021 yılının sonunda açılacağını, yılda 5 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın dünyaca ünlü turizm kenti Kaş ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Otobüs Terminali açılışına katıldı. Ağullu Mahallesi'ndeki yeni terminalin açılışında Bakan Çavuşoğlu'na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti.

Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, otobüs terminali sayesinde Türkiye ve dünyanın her yerinde gelen turistlerin Kaş'a güvenle ulaşacaklarını belirtti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim de Antalya'dan bu yöne bir yol projemiz var ve Kumluca'ya kadarki kısmı tamamlanmak üzere. Finike, Demre arasındaki çalışmalar da devam ediyor. Finike'den Kalkan'a kadar devam eden kısmın projesi hazır, bu sene tasarruf tedbirleri nedeniyle ihale edilmedi ama en kısa zamanda ihalesi yapılarak tüneller, viyadüklerle çok güzel bir yol olacak" dedi.

YENİ HAVAALANI 2021'DE AÇILACAK

Kaş ile diğer bölgeler arasındaki yollardaki çalışmaların da sürdüğünü anlatan Bakan Çavuşoğlu, Batı Antalya'ya verdikleri havaalanı sözünü hatırlatarak, “Kaş Demre arasındaki Batı Antalya Havalimanı 2021 sonunda hizmete girecek. Hem de yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacak. Antalya'nın üçüncü havaalanı, turizm ve kargo taşımacılığıyla bölgede üretilen ürünlerin tüm dünyaya ihracatı için de önemlidir. Türkiye ve Antalya'nın her yerinde olduğu gibi Kaş'ımız da kolay ulaşılabilir bir kent olacak" dedi.

BATI ANTALYA'NIN İNCİSİ

Vali Münir Karaloğlu da yeni otogar binasının Kaş için çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Kaş'ın Batı Antalya'nın adeta incisi, bir turizm beldesi, bir yavaş ve sakin şehir olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Bu sakinliğinin de devam etmesini arzu ediyoruz. Kaş'ımızın havası bozulmasın, denizi kirlenmesin arzusundayız" dedi.

BATI İLÇELERİNE 107 PROJE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde 'Aşkım Antalya' diyerek projelerini tanıttığını belirterek, "Yeni dönemde 70 bin kişiye istihdam sağlanmayı hedeflediğimiz 20 milyar değerinde 359 proje hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerden 107'sini Antalya'nın batı ilçelerinde yapacağız" dedi

MUHİTTİN BÖCEK'İ ELEŞTİRDİ

Menderes Türel, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'i de eleştirdi. Türel, “Daha kendi ilçesinde 'yapacağım' dediği projelerden bir tanesini ya yapmış ya tam yapamamış. 'Balon park yapacağım' demiş, balon olmuş, yerinde kuzular otluyor. 'Enerjik kule yapacağım' demiş ne enerji var, ne kule, ortada hiçbir şey yok. Biz söylersek yaparız, işte fark burada. Kendi ilçesinde söylediklerini yapamayan arkadaş şimdi çıkmış Antalya'nın tamamında 'şunları bunları yapacağım' diyor. Daha projesini de göremedik" diye konuştu.

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