HABER

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere Antalya’da gelen özel bir üniversitenin Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı.

Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere Antalya’da gelen özel bir üniversitenin Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çoğu üniversite öğrencisi 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sırasında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden kent merkezine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 07 UR 344 plakalı kamyon şoförü, yaya geçidine inen bir yayayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan seyir halinde bulunan ve içinde Koç Üniversitesi erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki 07 BDA 60 plakalı minibüs kamyona arkadan çarptı. Minibüse de A.D. idaresindeki 34 FD 8621 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobil ve minibüste yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Gazi Bulvarı’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda kalan minibüsü, polis ve vatandaşlar iterek kenara çekti. İstanbul Koç Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı’nın, Kemer’de düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul’dan Antalya’ya geldikleri öğrenildi. Sporcuların valizlerini kazaya karıştan minibüsten polis ekibi aldı.

"Yayaya yol verdi"
Kazayı gören güvenlik Yasemin Altıntaş, "İşe gidiyordum, yaya yoluna geldim. Benden önce birisi koşarak karşıya geçti. Ben yaya yoluna inince ileriden beni gören kamyon yavaşlamaya başladı. Yaya yolunda durdu, arkadan gelen araç kamyona arkadan çarptı" dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’ya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.