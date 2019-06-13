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Antalya'ya gelen Letonyalı turist sayısında yüzde 50 artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Antalya'ya gelen Letonyalı turist sayısında 5 aylık rakamlara göre yüzde 50,2'lik artış var. Bu rakamların daha da artacağına inanıyorum"

Turizmin başkenti Antalya'ya gelen Letonyalı turist sayısında bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2'lik artış olduğu belirtildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts'i kabul etti. Karaloğlu, valilik toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede, bu yılın Antalya turizmi için rekorla başladığını belirtti.

Antalya'nın turizmde bu yıl da yeni bir rekora koştuğunu anlatan Karaloğlu, "Pazarımız ve turizm gelirlerimiz her sene daha da artıyor. Bu senenin ilk beş ayının rakamlarına baktığımızda mutlu olmamak elde değil." diye konuştu.

Kente gelen Letonyalı turist sayısında da önemli ölçüde artış olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Letonyalıların Antalya'yı tercih etmesinde büyükelçiliğin katkılarının da büyük olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Antalya'ya gelen Letonyalı turist sayısında 5 aylık rakamlara göre yüzde 50,2'lik artış var. Bu rakamların daha da artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Elferts, Karaloğlu'na Letonya'nın tarihi ve kültürel değerlerini anlatan iki kitap hediye etti.

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