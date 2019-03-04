Antalya'ya gelen turist sayısı artıyor

Antalya'ya ocak ve şubatta gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttığı bildirildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden (AKTOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Geçen yıl şubatta 102 bin olan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı ayında 152 bin olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayında da ziyaretçi sayısı yüzde 50 artarak 192 binden 292 bine ulaştı.

İki aylık dönemde en çok İsveç ve Norveç’ten gelen ziyaretçi sayısı arttı. Ziyaretçi sayısında Rusya Federasyonu'ndan yüzde 80, Almanya'dan yüzde 53, İngiltere'den ise yüzde 28'lik artış oldu.

