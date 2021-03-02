Antalya’ya gittikten sonra iki aydır haber alınamayan genç bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya giden ve yakınlarının iki aydır haber alamadığı kayıp olarak aranan kepçe operatörü polis tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gökhan Bindal Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya gitti. Bir suçtan dolayı da kısa bir süre hapse giren Gökhan Bindal hapisten çıktıktan sonra iş aradı. Daha sonra bir tanıdığından para isteyen Bindal’dan yakınları bir daha haber alamadı. İki aydır ortada olmayan ve kendisinden bir daha da haber alınamayan Gökhan Bindal’ın iki gün önce Antalya’da polis tarafından bulunarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kayıp Gökhan Bindal’ın polise verdiği ifadesinde ailesi ile görüşmek istemediğini söylediği öğrenildi.

