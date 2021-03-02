HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’ya gittikten sonra iki aydır haber alınamayan genç bulundu

Antalya’ya gittikten sonra iki aydır haber alınamayan genç bulundu

02.03.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalya’ya gittikten sonra iki aydır haber alınamayan genç bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya giden ve yakınlarının iki aydır haber alamadığı kayıp olarak aranan kepçe operatörü polis tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gökhan Bindal Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya gitti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya giden ve yakınlarının iki aydır haber alamadığı kayıp olarak aranan kepçe operatörü polis tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gökhan Bindal Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya gitti. Bir suçtan dolayı da kısa bir süre hapse giren Gökhan Bindal hapisten çıktıktan sonra iş aradı. Daha sonra bir tanıdığından para isteyen Bindal’dan yakınları bir daha haber alamadı. İki aydır ortada olmayan ve kendisinden bir daha da haber alınamayan Gökhan Bindal’ın iki gün önce Antalya’da polis tarafından bulunarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kayıp Gökhan Bindal’ın polise verdiği ifadesinde ailesi ile görüşmek istemediğini söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Tarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişmeTarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişme
Kevser suresinin anlamı ve faziletiKevser suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Çukur'da son savaşı meşhur sözüyle başlattı! Sosyal medyayı sallayan final

Çukur'da son savaşı meşhur sözüyle başlattı! Sosyal medyayı sallayan final

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklıyor

Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle, Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti

Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle

Koronavirüse yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan Mehmet Kocadon yoğun bakıma alındı

'Çok yüksek riskli' Konya'da skandal görüntüler! Eğlence mekanında basıldılar

'Çok yüksek riskli' ilde böyle basıldılar

22 ayar gram bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar gram bilezik fiyatı

Eski Ordu Valisi'ne hakaret davası: İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.