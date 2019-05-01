HABER

Antalya'ya nisanda 1 milyon turist (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

VALİ KARALOĞLU: BU ANTALYA'NIN BAŞARISI Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde nisan ayında gerçekleşen rekor sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

VALİ KARALOĞLU: BU ANTALYA'NIN BAŞARISI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde nisan ayında gerçekleşen rekor sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamasında “Gözün aydın Antalya" diyen Vali Karaloğlu, 2018 yılının Nisan ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 707 bin 870, 2019 yılının Nisan ayında ise yüzde 38,10 artışla 977 bin 548 olduğunu kaydetti.
2018'in ilk 4 ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 1 milyon 175 bin 505 olduğunu, 2019'un ilk 4 ayında ise bu sayının 32,78 artışla 1 milyon 560 bin 862'e yükseldiğini belirten Vali Karaloğlu, “Bu Antalya'nın başarısıdır. Hepimizin başarısıdır. Emeği olan herkesi kutluyorum. Hedefimiz, 'turizm başkenti' Antalya'mızı dünyanın bir numarası yapmak. Bunun için el ele verip, daha çok çalışacağız. Başarıların daim, işlerin bereketli olsun Antalya. Antalya'da denizin üstü kadar altı da güzel ve ilginç. Keşfetmeni bekler" dedi.

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Basın mensupları 1 Mayıs’ta haber için görevlerinin başındaydıBasın mensupları 1 Mayıs’ta haber için görevlerinin başındaydı
1 Mayıs’ta işçilerin kebap keyfi1 Mayıs’ta işçilerin kebap keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.