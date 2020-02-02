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Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:57 | Son Güncelleme

  Antalya'ya ocak ayında Rus ve Almanlar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'ya ocak ayında Rus ve Almanlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısı yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısı yüzde 37 arttı. Antalya, ağırladığı 186 bin 225 turist ile tüm zamanların ocak ayı dönemsel rekorunu da kırdı.
2020 yılının ilk ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayıları açıklandı. Ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 oranında artarak, 186 bin 225 oldu. 2020 Ocak ayına ilişkin bu rakam, Antalya'nın tarihinde en çok ziyaretçi aldığı ocak ayı olarak kayıtlara geçti. 2016 yılının ocak ayında 97 bin, 2017'nin ocak ayında 88 bin, 2018 yılının ocak ayında 92 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Antalya, geçen yılın aynı döneminde ise 142 bin turist ağırlamıştı.
Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke ise 57 binle Rusya ve 40 binle Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış yaşandı.

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